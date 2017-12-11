调查显示全球制造业达到多年来顶峰 多国指数创新高

英媒称，11月，随着全球经济活动和贸易增长提振了制造业活动，全世界的工厂正处在最繁忙的时期。
据英国《金融时报》网站12月1日报道，1日发布的调查结果显示，荷兰11月的制造业采购经理人指数（PMI）创下历史新高，意大利的新订单指数创下17年来的最高纪录，爱尔兰经济则创下18年来的最高增速。
整个欧元区制造业创下第二高的增速。IHS马基特公司发布的欧元区采购经理人指数为60.1。指数只要高于50就表明经济扩张，此次的指数仅低于2000年4月调查得出的指数。
制造业活动的增加并不仅限于欧元区：11月，英国工厂处于四年多以来最繁忙的时期，同样在1日发布的日本制造业采购经理人指数也显示出了44个月以来的最大涨幅，韩国则创下55个月来的新高。
英国牛津经济咨询社全球宏观经济负责人本·梅表示，所有主要经济体强劲而普遍的增长都推动了全球贸易，尤其是在与国际供应链高度融合的经济体中。
他说：“强劲的全球增长、宏观经济的低波动性和廉价信贷的易得性应该能确保今年的投资回升不仅仅是昙花一现。”
这些数字表明，在经历了10年的企业投资不温不火的局面后，全球经济转向了可自我维持的增长。之前的局面使发达经济体不得不依赖非同寻常的刺激措施。
国际货币基金组织说，世界经济正在享受自这个十年伊始以来最广泛和迅速的增长。该组织在10月发布的《世界经济展望》报告中说，增长的投资正开始令长期前景更加光明。
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