《肖申克的救赎》真实上演 两名美国人印尼越狱

两名美国人11日从印度尼西亚一座监狱出逃，其中一人越狱成功，另一人未遂。
这座监狱位于巴厘省首府登巴萨。美联社援引典狱长纳英戈兰的话报道，因贩毒罪服刑的克里斯蒂安·比斯利凌晨４时左右从天花板逃出牢房，随后跳下6米高的监狱围墙逃脱，另一名美籍犯人越狱时被抓获。
比斯利32岁，8月在巴厘岛旅游景点库塔被捕，当时他携带5.7克毒品。那名越狱未遂的美国人57岁，因抢劫罪被判20个月监禁，7月开始服刑。
印尼司法部门一名官员说，正调查这起越狱事件，不排除监狱看守人员协助越狱的可能。
这是这所监狱今年第二次发生外籍囚犯越狱事件。6月，4名分别来自澳大利亚、保加利亚、印度和马来西亚的犯人越狱，其中两人数天后在东帝汶被抓获，另外两人至今在逃。
那名司法部门官员说，这座监狱看守人数不足，而犯人严重超员，监狱设计关押容量约300人，实际在押人数接近1600。
看守人员不足、犯人超员、越狱多发是印尼监狱系统面临的普遍问题。今年5月，超过400名犯人从苏门答腊岛一座监狱出逃，一些人被抓回或主动投案。这座监狱正常容纳300名囚犯，实际关押大约1800人，却仅有6名守卫。2013年7月，苏门答腊岛另一座超员监狱发生暴乱，大约240名犯人趁机逃脱，包括数十名因恐怖罪名入狱的人。同年8月，仍是苏门答腊岛一所监狱，至少30名犯人趁骚乱逃脱。（新华社）
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