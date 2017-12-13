百事可乐预订100辆特斯拉Semi电动卡车

百事可乐子公司Frito-Lay北美供应链高级主管麦克·奥康纳（Mike O‘Connell）周二称，百事可乐已预订100辆特斯拉Semi电动卡车，寻求降低燃油成本和车队废气排量，这是特斯拉Semi收到的最大已知订单。
特斯拉一直都在尝试说服卡车界相信其有能力生产价格实惠的大型电动卡车，且续航里程和载货量都能与成本相对较低的柴油卡车竞争。到目前为止，多家交运公司都尚未向特斯拉发出订单，原因是与柴油车的续航里程和载货量相比，电动卡车需要时间充电，而且商用电动卡车市场的未来发展前景也存在不确定性。
据业内经济研究公司FTR数据显示，北美市场上重型Class-8卡车的年产量约为26万辆。
航星国际和大众集团旗下卡车和公共汽车部门都计划在2019年底以前推出电动中型卡车，而其竞争对手戴姆勒则已面向纽约客户推出一种小型电动卡车。
在百事可乐预订100辆特斯拉Semi电动卡车之前，沃尔玛、车队运营商J.B。 Hunt Transport Services和食品服务营销与分销商Sysco等十余家公司都已向特斯拉发出订单。据路透社计算，Semi电动卡车订单总数至少已达285辆。
百事可乐计划将特斯拉Semi电动卡车用于生产和配送设施之间的快餐食品和饮料运送，以及500英里（约合800千米）以内的零售商直接送货服务。特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）此前承诺，这种卡车的续航里程可达500英里。
奥康纳称，这种电动卡车将可对百事可乐近1万辆大型卡车的美国车队形成补充，并将成为该公司一项计划的关键内容，这项计划的目标是到2030年时将整个供应链内部的温室气体排放降低至少20%。他还表示，百事可乐正在分析什么样的路线对特斯拉电动卡车来说才是最好的，同时还认为就快餐等较轻负载或较重的饮料的短程输送而言，Semi将可派上一系列广泛用场。
特斯拉拒绝就目前已有客户和潜在客户的问题置评。该公司在上个月发布Semi电动卡车，并预计将在2019年投产。
奥康纳则拒绝透露百事可乐下单预订Semi的价格和日期，也拒绝透露该公司计划租用这种卡车还是直接购买。特斯拉最初要求预订Semi的客户需支付每辆卡车5000美元的订金，但随后则已调高至约2万美元。
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