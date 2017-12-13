数字化颠覆中国经济：重建价值链 增强全球竞争力

港媒称，据来自全球咨询机构麦肯锡咨询公司的数据，中国占全球电子商务交易量的42%，移动支付的数量比美国多11倍。中国内地也是全世界三分之一独角兽公司或市值超过10亿美元的技术创新企业的所在地。然而，回到经济有效性的基本要素——以最短的时间和最少的劳动完成一件事的能力——中国仍然有很长的路要走，而且这新一轮“数字化”运动能帮助提高多少综合竞争力仍需拭目以待。
据香港《南华早报》12月11日报道，快速的数字化正在成为中国经济的颠覆者。
据麦肯锡咨询公司的数据，2013年，美国的数字化程度是中国4.9倍，但去年这一数字下降到3.7倍。
麦肯锡公司补充说，数字力量将帮助重新构建中国的价值链，会涌现更多有活力的公司，因此增强经济的全球竞争力。
报道称，电子商务和电子支付已经成为数字时代的亮点，中国三家最大的互联网巨头——百度公司、阿里巴巴集团和腾讯控股公司——在中国的商业活动中越来越多地发挥其影响力。
医疗、物流、汽车和房地产也在中国成为全球创新动力站的宏图大业中争相进入下一轮数字化潮流。
中国有超过800万家物流公司，其中超过90%的物流公司是小规模个人拥有的。
交通行业的管理低效为经济带来影响，巨额的物流成本转嫁给中国生产的商品，挤压它们的利润并令其难以销售。
报道称，北京方面期望到2020年把全国性物流成本削减1万亿元，并把希望寄托在最新数字技术来提高交通和运送服务的效率。
麦肯锡咨询公司说，实时匹配平台可以解决产业碎片化的问题，而众包可以实现弹性产能。
“物流行业正在解决一个严重的问题，”中国最大的网络路面交通处理商、上海天地汇供应链管理有限公司创始人兼首席执行官徐水波说。“这个行业的工人大多没有受到很好的教育，很难学习如何获取最新的技术并了解新的数字化系统从而加快扩张速度。”
天地汇公司的网络平台将卡车与货物相匹配，连接中国超过50个城市。2016年，天地汇公司平台的交易额达640亿元，是此前一年的4倍还多。
尽管存在困难，徐水波说“未来是光明的”，效率是中国碎片化物流行业和经济成功的关键。
报道称，中国领导人同样强烈支持数字化转变，帮助经济在未来几十年实现较为缓慢但可持续性的增长模式。
麦肯锡全球研究所所长乔纳森·沃策尔说，中国领导人是全世界最具前瞻性的国家领导人，优先进行数字化以发展经济。
他说：“中国传统的数字化方式表明中国仅在中游水平，”他说，“但是当考虑到中国强劲的工业活力和消费者市场的活跃后，其潜力比大多数观察人士所意识到的大得多。”
麦肯锡在其报告中说中国的数字化进程有不同的特点。零售和娱乐等着重消费者的行业远远领先其他行业。
尽管如此，数字化商业通过使用互联网和人工智能而有潜力彻底改变中国的医疗体系。
报道称，这一颠覆性的技术能够对保健和治疗进行远程监控并自我管理，去除了传统医疗以医院作为媒介的方式。
“中国有大量的病人样本供全球医疗服务机构探索，”位于美国的医疗服务初创企业HistoWiz公司的营销经理安吉拉·吴（音）说。该公司用数字技术管理组织病理数据。“我们希望尽快把我们的业务在中国本地化。”
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