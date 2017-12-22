西班牙破获华人团伙借“代购”洗钱案 百余人被逮捕

西媒称，西班牙警方日前发现了中国人团伙在当地洗钱的新手段：代购。
据埃菲社12月20日报道，“代购”是一个新近出现的现象，主要指买手从西班牙采购商品，尤其是奢侈品，再转手卖给中国顾客。
今年10月25日，西班牙警方在密集调查一年多后展开了代号为“购买”的大规模行动，在多个省逮捕了104人。经过审讯，警方揭开了一些在当地的中国商人涉嫌利用所谓“代购”进行利润转移，从而逃避向公共财政纳税的行为。
西班牙警察总局表示，“代购”买手通常都是中国公民，其中大部分是在西班牙的留学生，他们在专卖店大批量购买奢侈品，然后进行在线销售，从中获取利润。
报道称，利用“代购”进行洗钱的模式指的是中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给“代购”买手，他们用这笔钱在专卖店购入奢侈品，再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店，拍摄不同商品的图片，然后上传至中国国内知名社交网站账号上，从而吸引国内大批潜在客户，他们会用在线支付人民币的方式购买心仪的商品。
这些商品最终会通过物流公司进行运送，或由游客或购买者的亲属带回中国国内。经调查，“代购”买手通过这一渠道能够从多个方面获利：将商品以高于专卖店的报价上网出售，赚取差价；侵吞购得商品返还的增值税；以高于金融市场的汇率出售商品。由于“代购”买手与商人之间的这种交易是在中国账户之间进行，不会进入西班牙官方记录，已经违反了西班牙法律，对西班牙国家财产造成严重损害。
警方消息称，10月捣毁的这个犯罪网络非常复杂，有50多名中国商人牵涉其中，他们居住在西班牙的不同地区，都曾将未申报的现金通过这个“犯罪团伙”转移回中国。
在搜查相关人员的住所时，警方还在一名嫌疑人家中一个抽屉的暗格中发现了约70万欧元现金。
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