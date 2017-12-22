贵！印度将买83架改进型LCA战机：单价近1亿美元

美国《防务新闻》周刊网站12月20日发表题为《印度启动80亿美元的轻型作战飞机项目》的报道称，印度20日正式启动项目，斥资约80亿美元采购83架单引擎战机。
这批轻型作战飞机名为LCA Mark-1A，将由国营的印度斯坦航空有限公司制造。国防部一位官员说，这是规模最大的“印度制造”国防项目，也是印度在不获取海外技术转移的情况下首次自主制造战机。
作为印度这次采购LCA Mark-1改进型的背景，印度另一个斥资150亿美元采购105架Mark-2型国产新式轻型作战飞机的项目受到质疑。空军官员和分析师说，那个项目缺乏透明度。
印度斯坦航空有限公司也是印度唯一的战斗机制造商，有关方面要求该公司在明年3月份前提交商业技术报价，预计半年后授予正式合同。印度空军担心这个项目还没有完全成熟，可能发生延期，但是国防部驳斥空军的想法，说在私营军工企业的大力参与下，LCA Mark-1A项目将打造出强大的航空生态系统。
印度斯坦航空有限公司的一位高管说，LCA Mark-1A项目是该公司与国防研究和发展组织旗下航天发展局合作的项目，将对LCA战机的基础型进行43处改进。
LCA Mark-1将安装专门为空军设计的有源电子扫描阵列雷达、空中加油设备吊舱、自卫干扰设备，以及加强型航空电子设备和核心系统。印度斯坦航空有限公司的另一位高管声称，这将是“真正的第四代战机”，还说该公司已经对基础型进行了27处改进，以提升LCA Mark-1A的维护性能。
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