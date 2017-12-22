最古老的海军谜团！澳失踪103年潜艇被找到

德新社12月21日发表题为《澳大利亚“最久远的海军谜案”被解开，失踪潜艇被找到》的报道称，据21公布的消息说，在第一次世界大战开始一个月后消失在巴布亚新几内亚北部海岸的澳大利亚AE1号潜艇已经被找到。
澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩说，近日在拉包尔镇附近的约克公爵群岛开始搜寻仅两天后，关于这艘潜艇及其35名艇员命运的长达103年之久的谜案被破解了。
这是该潜艇失踪以来开展的第13次搜寻，荷兰测量船发现潜艇残骸位于水下300米处。
这个地址将作为战争遗址保存，残骸的确切位置将保密，以防止被盗窃。
佩恩说：“澳大利亚最古老的海军谜团已经解开。这是澳大利亚海军历史上最重大的发现之一。”
这艘潜艇是战争爆发时在巴布亚新几内亚和整个南太平洋地区夺取德国殖民地行动的一部分。
1914年9月14日，这艘潜艇与“帕拉马塔”号驱逐舰在水雾缭绕的水面上航行。下午12时30分，潜艇从驱逐舰的视野中消失了。
当时没有人听到爆炸声，没有燃油的痕迹，也没有德国船只的踪影。
尽管人们进行了多天搜寻，但未发现这艘潜艇的踪迹。
佩恩说，对潜艇残骸的搜寻将试图确定这艘潜艇与全体艇员一起沉没的原因。
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