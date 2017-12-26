用户体验升级：新加坡oBike明年发行专属虚拟货币oCoins

新加坡共享单车经营商oBkie宣布，将于明年推行自己的专属虚拟货币“oCoins”。
在星期二（12月26日）发布的声明中，oBike宣布将于区块链平台业者TRON合作，在明年第一季度推出oCoins。区块链是一个数字化的、分散的所有虚拟货币交易的公共分类账簿。
oBike用户可以更方便地用oCoins来支付脚踏车费用，并为他们的oBkie电子钱包充值。
oCoins可以被用来购买网上内容或Tron平台上的任何程序，包括有声内容社区 “陪我” 和受欢迎的视频直播应用Uplive。
用户还可以通过使用oBike来获取oCoins，骑的路程越久，获得的oCoins就越多。
Tron是一个分散的网上内容娱乐生态系统。声明中说，它的虚拟货币 “Tronix”，在全世界所有虚拟货币中位居第18名。
“作为一个技术公司，我们致力于通过持续的创新和互利的商业合作来带给用户更好的价值和利益。”oBike的共同创办人Edward Chen说。
他还表示，他很有信息oCoins将会是“一个让用户继续以多种方式骑oBike的魅力主张。”
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