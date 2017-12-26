洛杉矶男子寄马粪给美国财长 讽刺政府税改法案

据美媒报道，当地时间12月23日晚间，美国财长姆努钦(Steve Mnuchin)收到了一份可疑又尴尬的“礼物”，里面装着大量马粪。之后，一名来自洛杉矶的心理医生出面承认，自己就是这个“马粪包裹”的始作俑者。
据报道，当地时间12月25日，心理医生斯特朗(Robby Strong)表示，自己制造了这起惊动拆弹部队的恶作剧。
斯特朗将此举视为“一场政治秀”，目的就是为了讽刺共和党人。“我的生活信条就是透明，我正在执行自己第一修正案的权利。几年前最高法院裁决：企业就是个人，金钱等同于自由言论。这太荒谬了。我的信念就是，如果企业是自由言论，那马粪也是。”
23日下午，斯特朗曾在社交媒体上上传了三张照片，显示自己将大量马粪铲入身边的一个巨大纸盒中。之后这个纸盒被送到姆努钦位于洛杉矶高档社区贝莱尔的住所。
洛杉矶警察局说，当地时间23日19时30分左右，姆努钦邻居家的车道出现一个包装成礼物的包裹，寄件人写着“美国人民”，收件地址是姆努钦住址。邻居随后报警。
拆弹小组通过X光检查发现，包裹内没有爆炸物。警察打开“礼物”包装后发现一个大盒子，里面装有大量马粪，还有一张圣诞节贺卡。
据悉，斯特朗之后被特勤局调查人员问话，但未被逮捕。他表示希望自己的举动能鼓励更多人能更为“激烈”地表达自己的意愿。
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