谷歌电子助手是怎么学会新加坡式英语的？

想象一场关于水果的激烈争吵以这样收尾：
“谷歌，那你最喜欢的水果是什么？”
然后，谷歌助手从容地、用有点调皮的语气说：“我最痴迷榴莲啦。我不在乎它的臭味。”
这个场景或许不会出现，但它显示了一个关于当地最爱水果榴莲的对话的背后所蕴含的大量思考。这都是为了让谷歌助手（Google Assistant）理解本地语境和特色，谷歌助手产品经理Deniz Binay解释说。
“我们希望通过这个助手让你和谷歌进行非常自然的对话。而想要成为一个真正有帮助的‘kaki’（朋友），你的助手需要了解你的世界，包括你的语言、当地文化和风俗。” Binay在邮件里告诉记者。
“这是为什么我们让助手能够分辨当地口音，同时还对跟当地文化风俗有关的问题—从当地美食、地表到新加坡式英语（Singlish）词汇等—给予特别的回答。”
这个新加坡定制的谷歌助手于11月2日被谷歌推行。公司在12月15日宣布，谷歌助手还会登录安卓5.0系统的手机。
在Binay的邮件里，他详细揭示了谷歌助手学会新加坡式英语的秘密：
通常，你从谷歌助手得到的回答是计算机演算生成的答案（比如谷歌搜索）和专业作家写下的回答的组合。拥有机器学习技术，比如自然语言处理和声音识别，谷歌助手就可以学习理解一门新语言。
但是，真正掌握一门新语言需要的不仅仅是翻译和语言理解。
这也意味着助手需要了解对主人重要的事物、人和地方，并且了解当地文化。这就是为什么我们需要专业作家：他们紧密地同我们在新加坡的团队合作，教给助手当地地标名字、商业和节日等信息。所以，你就可以问：“谷歌，我怎么去小印度？”“最近的NTUC在哪里？”或“明年的开斋节是什么时候？”
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