全球总裁乐观情绪达新高 IMF警告经济风险犹存

美媒称，根据普华永道1月22日晚间在瑞士达沃斯发布的一项调查，繁荣的股市和7年来最佳的全球经济增长正在推动首席执行官（CEO）们的乐观情绪达到历史最高。但就在几个小时之前，国际货币基金组织（IMF）在这次会议上提出，虽然今明两年的展望比先前预期好，但是可能更加接近衰退，且投资者和决策者应该防范自满。
据彭博新闻社网站1月23日报道，在大萧条以来最严重的金融危机过去10年之后，乐观和谨慎的结合将为这一周的会议定下基调。目前的风险包括：金融市场潜在的非理性繁荣，债务飙升，以及英国脱欧和朝鲜的政治闪爆点。
“牛市似乎正在碾压一切看空者，”国际金融协会总裁蒂姆·亚当斯说，“但是人们有很多自满。”
达沃斯论坛在某些方面应该是值得庆祝的。经过多年的低迷增长，世界经济终于起飞。IMF说，当前的全球经济复苏是7年来最为广泛的，去年全球120个经济体经济增速提高，这些经济体占世界经济产出的四分之三。
普华永道的调查体现了这种乐观情绪。在接受调查的约1300名首席执行官中，57%的人认为未来12个月全球经济前景光明，比例几乎是去年的两倍，也是普华永道2012年开始这项调查以来的最大比例增幅。
普华永道表示，在特朗普当选引发一段不确定期之后，美国商界领袖对国际环境乐观的比例提高一倍多，达59%。对经济的信心使得高管们对自己公司的前景持乐观态度。42%的人表示他们对自己公司未来一年的前景“非常有信心”，高于去年的38%。
对于美好时光能否持久，仍然存在疑问。IMF官员在记者会上努力强调，世界经济仍然受到不确定性的困扰，政府应该利用当前的稳定窗口来预防未来的低迷。虽然美国的减税政策现在可能给世界带来一些提振，但最终可能会加剧美国的贸易和预算缺口，导致后来的经济放缓。
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