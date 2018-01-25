英媒：特朗普贸易政策很愚蠢 但不会造成极大损害

英媒称，达沃斯世界经济论坛的与会者们最喜闻乐见的，不过是一个符合叙事且证实了偏见的新闻事件。唐纳德·特朗普，白宫的“表演者”，刚好满足了他们。
据英国《金融时报》1月23日文章，22日，特朗普宣布了针对进口太阳能板和进口洗衣机的紧急“保护性”关税。他称，它们导致了美国厂家就业机会的减少。
其叙事很明显：特朗普将坚持兑现其承诺，不按规则行事，因中国向美国市场倾销廉价商品，要惩罚中国，即使冒着引发贸易战争的风险。不过，这个结论是错的。可以肯定，特朗普的行为很愚蠢，而且会适得其反。但这些行为既非极为罕见，也不会造成极大损害。
准确谈论22日宣布的关税决定，这很重要。它们使用了美国贸易法中的现有条款，而且在很大程度上听取了独立的官方机构国际贸易委员会的建议，而不是强制性的单边倡议。它们也不是针对中国：它们影响来自一系列国家的进口商品。
比如，针对家用洗衣机的关税，将主要影响韩国出口商。作为“保护性措施”，而不是反倾销和反补贴关税，它们不涉及定价是否不公平，或者外国公司或政府是否予以补贴的裁决。
前两任总统也曾这样做过。2009年，贝拉克·奥巴马使用专门针对中国的工具，对轮胎征收保护性关税。2002年，乔治·W·布什做了同样的事，范围更广泛些，覆盖了进口钢材。在这两个事件中，批评人士都喊叫着，天要塌下来了。在这两个事件中，关税都服务于相对短期的政治目的，让人们看到政府保护特定的国内行业。两个事件都没有预示着贸易保护主义普遍抬头，也没有引发全球贸易战争。
至于贸易，特朗普比奥巴马和布什鲁莽得多，而且被误导了。在分别调查所谓的中国滥用知识产权以及进口铝是否对国家安全构成威胁的情况下，他在未来数周和数月内有机会造成更严重的损失。这些调查可能更容易被当作更广泛的工具，用来惩罚被认为有不轨行为的个别贸易合作伙伴，并出于虚假的安全原因去保护整个国内行业。
然而，仍必须说，迄今为止，政府关于贸易的大部分行为尚在方向错误的范畴，而非荒谬的行为，而且其使用有一定程度的校正。比如，太阳能板关税被定在允许的最高水平之下，而且在未来几年还将降低。至少有一些人认识到，突然提高太阳能板的进口价格，将对美国太阳能安装行业造成影响。
人们应该如何看待特朗普的贸易政策取决于各自的期望。与前几届政府相比，他的贸易政策是非常令人担忧的。与他在当选总统之前提出的关于全面征收45%关税的惊人言论相比，他的贸易政策还让人感到欣慰。世界贸易体系并非有无限弹性。然而，它可以吸收特朗普本周发出的冲击。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost