菲军机载记者“巡逻”黄岩岛30分钟 声称未来每月3次

港媒称，南海局势再起波浪，继美军“霍珀”号伯克级驱逐舰上周驶入黄岩岛12海里范围后，菲律宾空军23日亦派出军机赴黄岩岛上空“巡逻”，以宣示“主权”。
据香港《东方日报》网站1月25日援引菲律宾媒体报道，菲律宾空军C295型飞机于23日上午在黄岩岛约1500米上空盘旋近30分钟，当地一名电视台记者亦有随行。菲律宾北吕宋司令部发言人说，菲空军当天在黄岩岛上空盘旋了两次，范围约103平方公里。
报道称，目前尚不清楚菲律宾军机是否突破了黄岩岛12海里内海领域，但那道表示，菲空军巡逻期间没有收到来自中国的无线电抗议，称“我们去的时候，该地区没有问题”。报道认为，菲军方是在总统府被批“未能质疑中国对黄岩岛主权主张”之后，才带了媒体记者进行海上巡逻。
报道还透露，菲律宾军方发言人声称菲律宾对黄岩岛的主张“是明确的”，并否认菲军方已停止巡逻该岛，甚至扬言菲军“每月至少三次在黄岩岛进行海上巡逻”。
目前中方尚未回应上述事件，有内地媒体指，菲军方言行与菲律宾总统府的表态有所出入，美军“霍珀”号伯克级驱逐舰驶入黄岩岛12海里遭解放军警告驱离后，菲总统府曾表态称不想介入南海问题。中国外交部和国防部也曾强硬表态，重申中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。
据悉，菲律宾空军约1.7万余人，军机和装备相当落后，主力机型是21架OV10双座涡轮桨轻型攻击机，以及62架贝尔型直升机，最先进的战机则是近年从韩国引进的12架FA50战机，但目前仅到货数架。
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