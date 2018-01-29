日本现史上最大数字货币被盗案 金额约5.3亿美元

数字货币火热的行情让黑客们垂涎不已。1月26日，日本的一家大型数字货币交易平台coincheck系统遭遇黑客攻击，导致时价580亿日元、约合5.3亿美元的数字货币“新经币”被盗。这是已知的史上最大的数字货币盗窃案。
日本史上最大规模数字货币被盗案 涉案金额达580亿日元
当地时间27日下午四点，距日本比特币交易平台coincheck宣布大量数字货币被盗已经过去了一天，但是在现场仍然有许多受害用户还没有离开。迄今为止仍然没有工作人员下来给受害用户一个具体而明确的解释。
日本受害投资者说，损失金额大概超过100万日元（约合1.2万元新币），现在非常失望，全日本居然没有一个能够让人放心的数字货币平台。
央视财经记者了解到，其中一位投资者的损失金额高达1.5亿日元。事发后，新经币价格在五小时内一度暴跌20%。26日，日本市场的比特币价格最大跌幅接近10%。目前这家平台已经关闭了旗下大部分数字货币交易与全部的提现服务，并表示无法确定何时恢复。
日本数字货币交易平台coincheck公司社长 和田晃一良表示，现在我们还没有彻底调查清楚被盗事件的原因，无法给大家一个明确的说法。
coincheck成立于2012年，提供包括比特币、新经币等在内的13种数字货币交易服务，交易量一度占到日本数字货币交易市场的半壁江山。业界估算，公司至少吸纳了数千亿日元的用户存款。由于该平台有中文交易系统，分析认为或将有部分海外用户也受到了波及。
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