新加坡首个地下脚踏车停放系统推行 限时免费试用

新加坡首个全自动化地下脚踏车停放系统昨天（1月5日）在海军部推行。住在这一片的骑手们现在又多了一个安全、防水的停车选择。
这个系统名SecureMyBike，位于海军部地铁站旁的海军部村庄内，深入地下10米，可以容纳超过500辆脚踏车。整个系统共花费约470万元。
停车库配备三个自助亭，用户可以选择任意一个，存放并领取他们的脚踏车。
有趣的是，脚踏车并不像平时那样并排放，而是被存放在一个个单独的停放柜内。骑手还可以把头盔或鞋子等配套物品一并寄存。
首次使用服务的公众须先到地下库旁边的SecureMyBike自助亭注册户头。
陆路交通管理局说，这套新的停车设施将作为现有的地面停车场的补充，倡导公众骑脚踏车，尤其是在海军部内进行短途旅程者。
“通过这次测试，当局将检测用户体验和地下停车系统的财政可行性。”当局还说。
作为试验的一部分，SecureMyBike到1月31日为止都对所有用户免费开放。
从2月1日到4月30日，用户可以选择每个月支付22元无限使用，或支付25分每小时。
5月1日起，费用将正式变更为每月48元，或每小时45分。
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