新加坡16名第四代领导成员罕见发声明，下任总理三选一？

新加坡的未来领导人接班问题再次走向台前。4日，16名第四代领导班子成员罕见联署发表声明，表示他们将在适当时候从团队中推选一人出任领导人。
新加坡荣誉国务资政吴作栋上周在社交网络刊文，希望现有领导班子能在六到九个月内选出下一任总理人选。此前，新加坡总理李显龙的身体状况一度引发外界猜测。2016年8月，李显龙在国庆群众大会发表演讲时突感身体不适，随后被搀扶下台。休息一个多小时后返回台上继续演讲时，李显龙也直言，交棒问题刻不容缓。
联合早报5日引述受访政治观察家的话指出，这份联合声明的重要性在于首次完整列出第四代领导团队成员名单。
对此，深圳大学管理学院公共管理系教授、新加坡研究中心主任及当代中国政治研究所特邀研究员吕元礼5日对澎湃新闻（www.thepaper.cn）分析称，从时机来说，确定下一任领导人本身确实已经迫在眉睫。李显龙此前就表示，新加坡不应该有一位超过70岁的总理，目前他已经接近这个年龄了。吴作栋的表态则是更为直接的原因，第四代领导班子发布这份声明，一定程度上回应了他的期待。
吴作栋为选定下任总理设时间限制
《联合早报》5日报道称，发表声明的16人中包括10名部长、5名高级政务部长和国会议长，“16人名单被普遍视为第四代领导团队成员的确立，也形同一支"总理遴选委员会"，掌握决定新加坡未来总理人选的话语权。”
对于这份16人的名单，新加坡管理大学法律系副教授陈庆文对《联合早报》分析称，人选看起来像是由李显龙总理和第三代领导团队内的资深部长决定的，他们手中将握有决定总理接班人选的一票。
《海峡时报》引述一名内幕人士的话报道，这16人代表着下一代政治领袖，他们将为执政党人民行动党接棒。
该人士还表示，16人的联署声明是对新加坡荣誉国务资政吴作栋早前表态的清晰回应。
吴作栋上月31日在社交媒体平台脸书发文称，“当务之急是，我希望看到第四代领导班子能够尽快确定……我希望现有领导班子能在六到九个月内选出下一任总理人选。（李显龙）总理才能在2018年结束之前确定这一人选为他的接班人。”
政治观察家穆斯塔法·伊兹丁（Mustafa Izzuddin）说，遴选下一任总理传统上是内部事务、极少对外公开。但他也认为，下一任领导层的相关事务对新加坡民众公布的时机已经成熟。
前人民行动党国会议员辛格（Inderjit Singh）在接受《海峡时报》采访时表示，作为更年长的政治家，吴作栋曾对领导层变更表示关切，“如果他感觉到事情并非正在朝着所期待的方向发展，他是提出警醒的最佳人选”。辛格认为，设置时间期限可能是吴作栋对第四代领导班子施压的方式。
下任总理人选范围缩小
去年10月访美前夕，李显龙接受美国媒体专访时透露，下任总理人选已在现在的内阁中。不过，并未透露具体的人选。
谁将最终成为下任总理也是外界聚焦的中心。日前第四代领导班子发布声明后，分析人士也纷纷聚焦联署声明背后的16人大名单。
《联合早报》称，声明由这些人聚首起草，16人都是内阁会议成员。观察家普遍指出，具有潜能成为第四代总理的人选范围已缩小到三人，即56岁的财政部长王瑞杰、48岁的总理公署部长陈振声，以及48岁的教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康。
《日经亚洲评论》5日报道称，最终总理人选从三人中产生的可能性较大。
对此，吕元礼认为，上述说法有迹可循。例如，王瑞杰曾担任新加坡建国总理李光耀的首席私人秘书，突出的能力也被李光耀认可。陈振声多次参与中国相关事务的会议和活动，并展现出卓越能力。王乙康曾担任李显龙首席私人秘书，能力也受到认可。在三人之中，王瑞杰一度处于领跑地位，但他中风入院后健康引人担忧。在治疗康复后，还多次出访中国。目前，可以说王瑞杰仍处于领先地位。
不过，《日经亚洲评论》指出，无论是谁被选为下任总理，与曾出任总理的吴作栋和现总理李显龙相比，相关治国理政经验均较为薄弱。
报道称，49岁的吴作栋从新加坡建国总理李光耀手中接过总理职位时，已经有超过10年的部长经验，曾担任贸工部长和国防部长以及第一副总理。李显龙52岁接棒总理时，已经在副总理一职上历练14年有余，还曾担任财政部长以及贸工部长。
与上述两位总理相比，前新加坡金融管理局局长王瑞杰2011年方步入政坛。他在2015年接任财政部长前，曾任教育部长。前陆军总长陈振声同在2011年初入政坛。2015年4月被委派为总理公署部长，同年10月当选新加坡全国职工总会中央委员会秘书长。王乙康2015年大选后进入内阁，2016年被任命为教育部代部长。
《联合早报》5日报道称，第二任总理吴作栋和现任总理李显龙皆由同僚推选产生。以李显龙为例，部长们在前副总理黄根成主持的聚餐中讨论后，同意由李显龙负起领导责任。他们随后与人民行动党议员开会讨论，寻求支持。李显龙和人民行动党主席许文远近年来多次指出，下一任总理也会在新领导团队取得共识情况下产生，总理和资深部长不会参与遴选过程。
第四代领导班子的16人形同一个下任“总理遴选委员会”。4日他们表示，“将在适当时候从我们当中推选出一名领导人”。
对此，吕元礼认为，到底是李显龙委任谁为副总理在先，还是第四代领导班子推荐出人选在前，是接下来值得关注的看点。
新加坡稳定性料不变
在政变和经济崩溃事件并不少见的东南亚，新加坡最大的优势之一便是其可预测性。对于投资者、经商者等各界人士而言，一直以来，新加坡都是政局稳定、经济繁荣、国民富庶之地。路透社此前曾如此形容这个热带城邦国家，并指出政治稳定性是作为国际金融中心之一的新加坡赢得投资者信任的关键所在。
《联合早报》5日报道，发布联署声明的16名第四代领导班子成员也指出，政治稳定向来是新加坡的特点，政府领导层顺利交接将“加强国人和世界各地的朋友对新加坡的信心”。
2017年，新加坡第一家庭的纷争被认为对新加坡形象造成了严重损害。此后，新加坡外交界又掀起围绕“小国外交”的论战。新加坡资深外交官、国立大学李光耀公共政策学院院长马凯硕此前刊文称，“小国的行为就该像小国”。他此言遭到新加坡巡回大使比拉哈里和新加坡前外长尚穆根等人批驳。
香港《亚洲哨兵报》刊文称，新加坡近日出现的围绕“小国外交”的争论似乎进一步证实裂痕增大。可以预见，在经济和社会政策领域新加坡今后可能出现更激烈的争论，从而使人民行动党的凝聚力受到影响。
就第三代和第四代领导人交接事宜，吕元礼表示，无论谁最终被选为下任总理，在大的方面，新加坡内政外交总体上还是不会变，稳定性不会有太大的变化。（澎湃新闻）
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