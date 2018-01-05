男子去参加朋友婚礼 结果遭绑架自己被迫成为新郎

印度北部比哈尔邦的巴特那（Patna）附近的纳兰达（Nalanda）区，一名男子参加朋友婚礼，在婚礼现场，却被一群陌生人绑架。这群人拿枪指着他的头，逼他跟一个陌生女人结婚。
据《每日邮报》1 月 4 日报道，印度一位男子去参加朋友的婚礼，结果遭到了绑架，在别人的强迫下和一位陌生女子结婚。
维诺德 · 库马尔（Vinod Kumar）来自印度北部比哈尔邦的巴特那（Patna），是一位钢铁厂的工程师。近日，他去参加了一位朋友的婚礼，却遭到了绑架。Vinod 被人拿枪指着头，要他娶一位女子，而这位女子他却从来没有见过。
Vinod 在婚礼仪式忍不住哭了出来，新娘家人让他闭嘴，并说道：“ 哭什么哭，我们只是让你结婚，又不是要杀了你。”
Vinod 说：“ 在参加朋友婚礼期间，女孩的家人把我叫了出去。然后他们绑架了我，把我带到一个地方，我被迫和一位不认识的女子结婚。”
他表示，由于没有得到家人的同意，他并没有进行配合，过了一会儿就有一把枪指着他。
在印度比哈尔邦，这种情况并不少见，这被称为强迫婚姻。
新娘家人无法承受昂贵的嫁妆来嫁女儿，导致家属只能去抢新郎。
目前，当地警方正在对这一事件进行调查。
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