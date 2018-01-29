新加坡部长称迫切希望参与“一带一路”：中国将赢得世界信赖

港媒称，新加坡部长在达沃斯称中国的“一带一路”倡议可以赢得世界信赖。
据香港《南华早报》网站1月25日报道，新加坡一位部长称，中国可以通过以一种善意的方式运用其新获得的影响力来减轻外界对其经济迅速崛起的“恐惧”。他称赞“一带一路”倡议是推动“全球经济下一个增长阶段”的潜在催化剂。
报道称，作为竞争总理职位的候选人之一，新加坡总理公署部长陈振声的言论是新加坡为“一带一路”倡议最新投出的信任票：新加坡期待巩固其作为金融枢纽的地位，以便服务于北京所推动的重建古代贸易线路的计划。
陈振声1月24日在达沃斯世界经济论坛的一次“一带一路”倡议研讨会上说：“我可以理解，而且我也听到了人们对中国的增长感到担忧和疑虑的说法。但这是一个重要的历史机遇，中国可以借此让全世界确信事实上其行动具有更为广阔的视野。”
陈振声说，除了商业可实施性和激发参与国的经济活跃度之外，这项倡议还可以成为一个“让全世界加入到世界经济下一个增长阶段的”网络，“如果中国能够运用自己的影响和能力促成这项事业，它将赢得世界的信赖和信任”。
与此同时，这位部长表示，新加坡迫切希望将其在金融和法律专业的“软件”——技术专长——用于帮助推动“一带一路”倡议。
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