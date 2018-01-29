中印边境驻军恢复例行交流：缓和两国关系积极信号

港媒称，为纪念印度第69个共和国日，中国和印度军队1月26日恢复了礼节性边境会面。两军2017年在喜马拉雅边境的争议地区对峙数月之久，此次会面则发出了友谊的信号。
据香港《南华早报》网站1月27日报道，印度媒体报道称，中国和印度陆军在拉达克地区的斗拉特别奥里地和久舒尔开展礼节性交流活动，或者说进行“边境人员会面”。斗拉特别奥里地和久舒尔是双方指定的位于3488公里边界线附近的五处会面地点中的两处，其余三处地点为藏南地区的基比图和棒拉，以及位于锡金的乃堆拉。
报道称，双方代表参加了印度升国旗仪式，代表团负责人发表了讲话，表示要维护两国间各项条约和协议，维护边境和平与稳定。
两国军队去年在洞朗高地对峙了70多天，打乱了彼此间正常的礼节性会面。此类会面原本通常在一些重要日子进行，比如中国的建军节和印度共和国日。
上海国际问题专家王德华认为，恢复会面是两个邻国缓和关系的积极信号。
王德华指出，印度总理莫迪日前在达沃斯世界经济论坛年会上发表讲话，批评贸易保护主义，维护全球化，这也使他与中国领导人形成了一些共识。
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