传普京女儿离婚了 英媒：其丈夫将付出数亿英镑代价

英媒称，与普京总统的家庭联姻似乎走上了一条必定成功的道路，但这个男人却与普京的女儿离婚了。
据英国《泰晤士报》网站1月26日报道，基里尔·沙马洛夫2013年2月与卡捷琳娜·吉洪诺娃乘坐一辆3匹白马拉的传统雪橇，在圣彼得堡附近举行了一场低调的婚礼。婚礼不惜重金，所有到场的人都发誓保守秘密，警卫把守不让公众靠近。
但这个童话故事看起来结束了。据彭博社的一项调查称，35岁的沙马洛夫与妻子离婚后被迫放弃数亿英镑的财产。4名消息提供者对彭博社说两人已经分手。
报道称，31岁的卡捷琳娜是普京与前妻柳德米拉所生的小女儿，在莫斯科大学担任项目经理，还是一名技艺精湛的摇滚乐舞者，参加过各种比赛。
有谣言说，让离婚的沙马洛夫有所安慰的是，他搭上了住在伦敦的社交名媛然娜·沃尔科娃。
报道称，五年前与卡捷琳娜结婚时，沙马洛夫的未来看起来一片光明。婚礼在滑雪胜地伊戈拉举行，那里距奥泽拉别墅区不远。这个别墅区是普京和一些朋友在上世纪九十年代开发的。这些人有很多在后来成为商界名人。其中一人就是基里尔·沙马洛夫的父亲尼古拉·沙马洛夫。
沙马洛夫、普京的发言人和卡捷琳娜的办公室都拒绝公开评论此事。
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