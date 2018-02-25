官媒：修改国家主席任期是“加强完善国家领导体制”

综合讯，中国官方的新华通讯社发表长篇述评文章指出，中国中央提出的宪法修改内容中，修改国家主席任期，是要“加强和完善国家领导体制”。
较早时，新华社说，中共中央向全国人大建议的修宪内容中说，宪法第七十九条第三款“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届。”修改为：“中华人民共和国主席、副主席每届任期同全国人民代表大会每届任期相同。”
新华社在上述题为《为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供有力宪法保障》述评文章中，两处提及修改国家主席任期。
第一处将这次修改国家主席任期，是要“完善国家主席任期任职制度”。
第二处则说：“修改宪法中国家主席任职期限的有关规定，加强和完善国家领导体制”。
不过，对于这两处，新华社都没有进行详细论述。
此外，北京的《环球时报》发表社评支持中共修宪建议，称“这是理性也是信仰”。
文章称，中共建议宪法删除“连续任职不得超过两届”，不意味着恢复国家主席职务终身制。
文章强调，在中共领导下，中国已经成功解决并将继续有效解决“党和国家领导层依法有序更替”的问题。
文章说，国家主席设立和职权范围几经变化，直到近20多年来才形成中共总书记、国家主席、军委主席“三位一体”领导体制，这被实践证明健全、有效。取消任期限制，将有助于保持“三位一体”，完善领导体制。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost