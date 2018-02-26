刘鹤为中国央行行长的热门人选

路透北京2月23日电，三名知悉情况的消息人士称，曾在哈佛大学学习的经济学家刘鹤成为中国人民银行行长的热门人选，这将加强他在中国经济和金融领域的影响力。
其中一位消息人士称，刘鹤可能将兼任国务院副总理以及人行行长之职。
刘鹤在十九大被选为中共中央政治局委员。66岁的刘鹤深得习近平的信任，是他的主要经济政策顾问。
有消息人士此前向路透表示，中国将任命刘鹤担任国务院副总理，主管经济和金融业。
之前只有朱熔基曾在1990年代中期同时担任副总理和央行行长，此后在1998-2003年任国务院总理。
“有这种先例，”一位和领导层有联系的消息人士称。
消息人士之前告诉路透，刘鹤还可能接任国务院金融稳定发展委员会主任一职。目前刘鹤担任中央财经领导小组办公室主任。
中国人民银行和国务院新闻办公室未立即回复路透以传真发送的置评请求。
刘鹤如若任命将意味着央行继续由一位“国家领导人”来领军，这将加强央行的政策影响力、稳定性及金融监管职权。
另据报道，刘鹤将于下星期访问美国，他此行被认为肩负有为美中贸易紧张局势降温的重任。
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