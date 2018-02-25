外媒评中共建议修改国家主席任期：习近平已做好准备

据中国官媒报道，中共中央就修改宪法提出的建议中，包括修改有关国家主席任期的规定，取消任期最多为两届的上限。这一改动将为习近平在5年后继续连任铺平道路。
新华社英文版2月25日报道，中共中央委员会建议，在中华人民共和国宪法中，删除国家主席和副主席“连续任职不得超过两届”的表述。
普遍分析认为，这一修改将为现任国家主席习近平在2022年后连任铺平道路。
德国之声报道称，目前的中国宪法规定，国家主席任期为每届5年，连续任职不得超过两届。
不过，中共党章对总书记任期并无明文规定。而十九大新晋政治局常委中也没有包括较年轻的潜在接班人，令外界普遍猜测习近平会在连续担任两届总书记后继续谋求连任。
这就意味着，为了保持党和国家领导人一体的权力架构，需要在修宪时打破国家主席任期两届的限制。
据英国《金融时报》报道，世界大型企业联合会(Conference Board)驻北京的祖德·布兰切特(Jude Blanchette)说：“习近平已经为长期执政做好了准备，或者他目前所做的让人有了这种印象。
他说：“邓小平曾试图使中国的政治正常化，防止出现下一个毛泽东，但现在我们正见证着他的设想的终结。”
自由学者、历史学家章立凡早些时候曾预测，中共十九大后修宪涉及的内容，可能包括习近平思想入宪，国家监察委员会的设置，以及国家主席的任期问题。
一些分析人士估计，最迟在2019年的十三届全国人大二次会议上将审议宪法修正案，而章立凡甚至认为，不排除今年十三届全国人大一次会议就通过宪法修正案的可能性。
新华社24日已发布消息，中共中央政治局在2月24日召开的会议上，决定于2月26日至28日在北京召开第十九届中央委员会第三次全体会议。
《人民日报》海外版的微信公众号侠客岛发文指出，十九届三中全会与十九届二中全会仅相隔一个多月。两个月内连续两次召开中央全会，在改革开放40年的历史中，绝无仅有。
而此次三中全会在3月份的人大、政协两会前就举行，也属罕见。
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