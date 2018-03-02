东日本大地震7周年：重建进度缓慢 人口难回流

综合报道，东日本大地震将近七年，但重建工程缓慢。因核辐射阴影，年轻人口不愿回流灾区，使灾区老龄化问题更显沉重。
报道称，震后核灾区的富冈町、浪江町、葛尾村、饭馆村及川侯村等都已在一年前发布了“除污”完毕，当局也在2017年3月解除了“禁住”令，但回流的家庭少之又少。
福岛县教委目前为招不到足够学生感到十分懊恼。当地小学和中学正在招生，预定只有132学生就读，统计只能达到灾前总学生人口的3.3%。属辐射重灾区浪江町在解除禁住令后，这个新学期只有八名学生报名；南相马市立小高小学的一年级课堂上，只有四个学生在上课。
福岛教委表示，事隔七年，有子女的家庭不愿回流，大多因为重建与复兴时日拖得太长，如今要他们回来并不容易。但舆论认为，老家被列为“核灾禁区”是难以抹去的创伤，核辐射的阴影太深，这也让政府退出的福岛灾区回流政策难上加难。
媒体观察到，各个灾区的高龄人口比率比其他地方高许多，这对灾区复兴也造成了阻碍。同时，也反映老灾民面对的最大问题是“贫困”。
仙台市一栋安顿灾民的政府公寓，75岁以上老人占了41%。宫城县的统计显示，入居政府灾民房里有六成是身带重病的老人。基于当局对灾民的房租优惠政策在灾后第六年已终止，令老灾民苦不堪言。
此外，面向难以重建自宅的受灾者建造的“复兴住宅”，建设进度也已经显著推迟。报道称，日本政府计划将在岩手、宫城、福岛各县共计63个市町村建造约3万户住宅（数据截至2017年9月）。太平洋沿岸区域的6个市町将在2018年度内计划建造约760户住宅，除位于岩手县大槌町与福岛县浪江町的共计33户之外，预计剩余所有住宅均将建造完成。
然而，岩手、宫城2县当初计划建造完成的时间是2015年度（2015年4月至2016年3月）。平地被海啸吞噬后，除了找寻建筑用地需要时间外，加上建材涨价以及人手不足、在高地开拓住宅用地以及垫高地基方面均花费了时间。复兴住宅建设延后，拉长了受灾者居住在临时住宅的时间，也对生活重建方面造成了影响。
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