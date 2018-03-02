俄报述评：勉强拼凑的印太遏华“四重奏”并不和谐

俄罗斯《独立报》2月26日刊登俄罗斯科学院远东研究所主任研究员格里戈里·洛克申的文章《特朗普绘制亚洲新政治版图》称，日本将美日澳印四国概念成功兜售给了美国，但目前这“四重奏”对于如何应对中国影响力无法取得内部意见统一。决定“四重奏”今后命运的恐怕是北京。
新瓶又装旧酒
文章称，美国维护亚太领导地位的决心使其对中国的态度越来越强硬。近年来的重要倡议都是为了遏制中国。早在2007年，安倍就在印度议会发表讲话时大声疾呼四国携手建立“自由与繁荣轴心”。10年后，安倍重拾这个想法，又打起了建立“亚洲民主联盟”的主意。在特朗普去年巡访亚洲前夕，日本将此主意成功“兜售”给了美国总统团队。据日媒报道，特朗普似乎说：“如果安倍支持这项计划，那么我也没问题。”如此一来，日本的老酒装进了美国的新瓶子里。
文章称，特朗普在亚太经合组织岘港峰会上发表讲话时，一开头便说：“我来到了越南——印太地区的最中心……”他用一个新名词代替了过去常用的亚太地区，这立刻引起观察家们的注意。无论如何，这次峰会留下了一张新的亚洲政治版图，两个大洋组成了统一的印太地区。
美国新版《国家安全战略报告》指出，四国联盟或“四重奏”应成为该地区“网状安全构架”的核心。美国战略与国际问题研究中心（CSIS）当时发布报告，呼吁特朗普“在印太地区建立盟友协作”。报告说：“在国防预算减少的情况下，国际秩序和印太地区海洋安全面临的危险而复杂的威胁对美国实现全球地缘政治目标提出了更大挑战，它要求美国与澳大利亚和日本开展更加深入的合作。如果美国在应对新旧威胁同时，还希望营造积极的地区局势，那么这一点至关重要。”
各方勉强拼凑
文章称，“四重奏”看起来离北约式的亚洲军事联盟还远，所有参与者都拒不承认事情正在往这个方向发展。
在航行自由问题上，四国对1982年《联合国海洋法公约》的解读存在重大分歧。美国坚持要让本国军舰在国际法未予禁止的地方任意航行。但印度和中国一样，不认可这种观点。它们指出，外国军舰在“和平通过”他国领海和专属经济区之前应先请求许可。
文章称，对于如何应对中国不断增强的军事实力，“四重奏”内部也意见不一。
澳大利亚自诩为横跨两大洋的国家，现在开始派本国军舰参加与印度、日本和美国的联合军演。但澳大利亚与中国的贸易额比它与日本和美国加起来的贸易额还大。面对这个买走自己三分之一出口商品的国家，澳大利亚会如何表现呢？
文章称，“四重奏”中最薄弱的一环当属印度。按照媒体的说法，印度总理莫迪支持这一想法。尽管如此，印度仍然避免提及“航行自由”。同时，它把参与四国对话描述为莫迪“东方行动”计划的一部分，印度对“四重奏”的态度极其谨慎。
美日图谋难成
文章称，不管“四重奏”最终能否奏响，都未必能遏制中国及其地区影响力的发展。四国联盟显然与中国呼吁建立的“亚太命运共同体”相矛盾。很多事情将取决于参与者把语言落实为行动的意愿以及机制能否建立，但决定“四重奏”今后命运的恐怕是北京。不排除中国利用各成员国之间的分歧，让美国和日本的图谋再次化为泡影。
文章称，正在展开的“四重奏”讨论中，印度尼西亚和其他东盟国家有专家发出了冷静的声音，他们呼吁签署印太友好合作条约来代替建立新联盟。在这方面，东亚峰会非常重要，这一峰会是当今最具代表性的区域多边机制。为什么不赋予其维护和平与安全的更大权力呢？这个想法完全合理。
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