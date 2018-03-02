就业岗位前景乐观 美国消费者信心创17年新高

法媒称，2月27日公布的一项调查显示，受人们强烈预期近期就业岗位仍将保持充足推动，2月美国消费者信心升至17年来的新高。
据法新社华盛顿2月27日报道，美国世界大型企业研究会的数据显示，消费者对未来的看法也更乐观，预计自己的收入将在未来数月有所提高的人变多了。
这些结果可能意味着，在2018年的头几个月里，消费者支出将非常强劲，这有利于支撑国内生产总值（GDP）持续增长。
消费者信心指数跃升逾6点至130.8点，达到2000年11月以来的最高水平，远超分析师们的预期。分析师们此前预测该指数仅会上升2.2点。
报道称，世界大型企业研究会经济指标事务负责人林恩·佛朗哥在一份声明中说：“尽管近来股市出现动荡，但消费者对商业和劳动力市场状况的短期前景持更乐观的态度。总体而言，消费者仍然相当有信心，认为未来数月经济将继续以强劲步伐扩张。”
声称商业状况“糟糕”的受访者比例减少2.2个百分点至10.8%，而声称就业岗位“充足”的受访者比例上升2.2个百分点至39.4%。
据报道，预计未来6个月商业状况会有所改善的受访者比例上升4.3个百分点，达到25.8%。预计未来数月个人收入会增加的受访者比例升至23.8%，上升3.2个百分点。
报道称，在美国失业率处于历史低位且预计将进一步下降的背景下，雇主们正苦苦设法填补空缺岗位，一些雇主开始提高薪酬。
英国万神殿宏观经济学研究公司的伊恩·谢泼德森说，消费者信心的变化通常滞后于华尔街的变化，这意味着2月的股市抛售潮可能尚未反映在消费者信心指数中。
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