美军中央司令部调整任务目标：转向阿伊 紧盯中俄

美国国防部新闻网站2月27日发表题为《中央司令部实施调整以应对未来挑战》的报道称，美军中央司令部司令、陆军上将约瑟夫·沃特尔2月27日对众议院军事委员会说，根据打击伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”（IS）战役的军事进展，中央司令部正在实施作战调整和再平衡行动，以实现3个具体目标。
他概述说，第一个目标是完成在伊拉克和叙利亚的重大战斗行动并且负责任地结束击败IS的战役。他说，迄今这场战役的军事成功“以一种保持对IS的压力、同时让我们准备好打破在阿富汗僵局的方式”，给予中央司令部一个把来自伊拉克和叙利亚的一些资源转至阿富汗的机会。
沃特尔说，第二个目标是优先在阿富汗实施南亚战略。这项战略通过加强两个互补的军事任务来重申美国政府对阿富汗的持久承诺。这两个任务是北约领导的训练、咨询和协助任务以及美国的反恐任务。
沃特尔说，第三个目标是确保中央司令部调整军事行动，采取更广泛的跨部门和国际行动来中和、抗衡和改变伊朗在该地区各处的不稳定影响。
报道称，沃特尔强调，最近发表的国防战略“正确认定”大国重新崛起的竞争是美国首要的国家安全挑战。
他还说：“我们中央司令部还看到这一竞争在整个地区的影响。俄罗斯对（叙利亚总统巴沙尔）政权的支持不仅给予他们力量，而且增加了击败IS战役的复杂性。”
沃特尔说，至于大国竞争，中国正通过它的“一带一路”倡议追求在该地区长期稳定的经济增长。同时，“中国也在通过把巴基斯坦瓜达尔港等港口与其在吉布提的第一个海外保障基地连接起来以增强其军事姿态”。
沃特尔认为，虽然北京声称两处设施都是用来支持维和和人道主义行动的，但这两处港口可增强中国在该地区的兵力投射能力。
据报道，沃特尔还表示，不仅如此，俄罗斯和中国都在培养与伊朗的多方位关系。他说：“美国计划取消制裁的行动，将为伊朗恢复申请加入上合组织开辟道路。”
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