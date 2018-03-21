日媒：日本第一夫人被“软禁” 安倍或将休妻自保

“日本第一夫人借酒消愁，安倍晋三或休妻自保。”据日媒报道，该国首相和妻子已实质性分居，有舆论认为安倍晋三正在考虑离婚问题，分居是在为离婚做准备。
日本《周刊现代》19日报道称，该国第一夫人安倍昭惠已经被“软禁”在霞关附近的某高级酒店里，除了每天送餐的酒店工作人员外，几乎断绝了同外界其他人的接触。除三餐外，安倍昭惠每天都会点很多红酒，“每天离不开的两样东西就是红酒与手机。”同时，安倍晋三本人也住进了他一度认为有鬼的首相官邸，连续多日没有回家，夫妻两人进入实质性分居状态。有舆论认为，安倍晋三在考虑休妻的问题，这将是他保住政权的最后手段。
日本《周刊文春》报道称，有首相官邸人士透露，森友学园丑闻爆发之后，社会上让第一夫人“下课”的呼声越来越高，甚至有人猜测首相的母亲安倍洋子也同意儿子和儿媳分居。今年90岁的安倍洋子被称为日本“政坛教母”，30年来一直和安倍夫妇住在一起。在接受日本《文艺春秋》专访时，安倍洋子表现出对儿媳的不满，认为她在外面过分“活跃”。“我家养的那条狗吧，本来是昭惠从外面领回来的，但她不是喜欢在外面‘活跃’嘛，经常不在家，所以那狗就总是跟我一起玩。赶上昭惠哪天回家比较早，我就会把狗送到她房间去，结果每次狗跟她玩不上半个小时就跑回来了。” 安倍洋子说道，潜台词是就连家里的狗都不太亲近昭惠了。与此同时，这位首相母亲对儿子抱有极高的期望，甚至称呼自己的儿子为“宿命之子”——一个要排除万难坚守首相宝座并最终改变整个国家的“天降大任者”。报道还指出，安倍晋三对母亲非常孝敬恭顺，因此很多人猜测，母亲对儿媳的不满可能会影响到安倍晋三的决定。
不过，也有日媒不同意上述观点。《每日新闻》15日称，安倍昭惠收到了一封恐吓信，要求她作为证人出席国会质询。报道认为，安倍晋三安排妻子住进高级酒店，是为了保护妻子不被外界攻击或打扰。
日本网上曾有这样的流行语：“爱上一个人，就仿佛既有了软肋，又有了铠甲。”在安倍晋三首次竞选和担任首相期间，安倍昭惠无疑是丈夫的“铠甲”：帮丈夫拉选票、在全球开展第一夫人外交……如今，安倍昭惠又成为安倍晋三的“软肋”，甚至是整个安倍政权的死穴。对于此次事件，有网民评论称：如果安倍连自己的妻子都无法守护，谁还能指望他守护一个国家？
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