清理低端人口又拆招牌的蔡奇 将不再担任北京市委书记

中共十九届三中全会前日在北京闭幕，会议审议及通过中共中央拟向十三届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员人选建议名单和拟向全国政协十三届一次会议推荐的全国政协领导人员人选建议名单。香港明报称，上周六（2月24日）召开的中央政治局会议决定，北京市委书记蔡奇将转任中共中央统战部部长，原被指是新一届国务院副总理人选的中央政治局委员孙春兰，则会接替蔡奇，担任北京市委书记。
68岁的孙春兰在中共十八大上跻身政治局，并由福建省委书记调任天津市委书记，2014年进京，接替落马的令计划担任中央统战部长，去年十九大后她卸任统战部长，由中共中央书记处书记尤权接任。北京消息人士指，孙接任统战部长时也是政治局委员，同样是政治局委员的蔡奇接掌统战部并非降级。而在即将公布的党和国家机构改革方案中，统战部的地位得到提升。在习近平新时代，为积极推进统一，统战部的作用会更受重视。
蔡奇是中共总书记习近平亲信，是习在浙江担任省委书记期间“之江新军”的主要成员。中共十八大后，蔡奇于2014年进京，出任新成立的中央国安委办公室常务副主任。2016年，非中央委员、非候补中委也非中纪委委员的蔡奇调任北京市市长，后来升任北京市委书记。十九大上，蔡奇跻身中央政治局。
去年逐“低端” 习评“执行上需改善”
蔡奇执掌北京后，去年在驱赶“低端人口”和拆除商户招牌的行动中遭受非议。北京消息人士指，蔡奇曾就此事向中央检讨，习近平表示，行动本身大方向没有错，但执行层面可以做得更好。
中共十九大后，孙春兰作为政治局中的唯一女性，曾传出有望在今年“两会”上出任国务院副总理，以填补现任副总理刘延东届龄退休后的空缺。消息人士称，孙春兰曾任辽宁大连市委书记、福建省委书记、天津市委书记，其丰富的地方任职、特别是城市管理经验，或是其调任北京市委书记的原因之一。
尤权或改任政协副主席
目前，中央统战部长一职由中共中央书记处书记尤权担任。一名接近决策层的消息人士对本报称，如蔡奇调任统战部长，尤权可能将担任全国政协副主席一职。不过，在已经公布的全国政协委员名单中，并无尤权的名字，不排除他或在稍后获补选为全国政协委员。
另外，消息人士又表示，在“一带一路”战略推行中，除了国家层面需要“大国外交”，在习近平发出争取早日实现祖国完全统一的号召后，统战部的职能将得到强化，地位也将相应提高。在中央机构调整中，未来中央统战部将负责联系协调国务院台港澳事务办公室、国家民族宗教委、全国妇联、共青团、全国工商联、全国侨联、对外友协、中国科协等机构。
北京消息人士指，蔡奇在国安委办公室常务副主任的岗位上，其统筹协调能力深获中央肯定，因此被认为是强化统战部的不二人选。
去年11月18日，北京大兴区新建村发生19死大火，随后北京展开为期40天的清查行动，根据各区开展的安全隐患大排查、大清理、大整治行动，驱逐被指是“低端人口”的外来务工人员；许多人在天寒地冻下无家可归，事件引起国际关注，有内地学者和作家亦发起联署抗议。
去年12月初，网上流传一段蔡奇在内部讲话的短片，片段中他要求干部“到了基层就是要真刀真枪、就是要刺刀见红、就是要敢于硬碰硬、就是要解决问题”。
落区探访 赞外来劳工有贡献
数天后，蔡奇与官员到市内各区探访“低端人口”，表明“城市需要普通劳动者”，又指各行各业外来务工人员为城市作出贡献，“我们对这些务工人员要给予充分尊重，给予更多的关爱，努力为他们排忧解难，让他们有归属感”。
另一边厢，北京在去年11月底开始整治城市天际线，以“自拆为主、强拆为辅”为目标，短时间内拆除逾万个不符规格的招牌，同样引来争议，被指存在欠缺沟通、一刀切。（明报）
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