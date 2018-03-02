澳政府首次强制召回400万车辆 因使用高田问题气囊

德媒称，澳大利亚政府宣布强制召回近400万辆使用高田问题气囊的汽车。事实证明，在某些情况下这些安全气囊是致命的。
据德新社悉尼2月28日报道，国库部长助理迈克尔·苏卡尔说，政府采取此举是因为在去年的一次自愿召回后，政府对汽车制造商的反应感到不满。
报道称，这将是澳大利亚历史上最大规模的产品召回，也是首次强制召回车辆。
苏卡尔28日在堪培拉对记者说：“强制召回将迫使制造商、经销商、进口商和其他供应商，确保尽快锁定并更换高田公司生产的所有危险安全气囊。”
据报道，澳大利亚每七辆汽车中有两辆受到这一缺陷的影响，后者导致某些型号的高田安全气囊发生爆炸，并喷射出可能对人造成伤害或者致命的锋利金属碎片。
报道称，此次召回要求福特、霍顿、奥迪和丰田等25家汽车制造商更换安全气囊。预计受影响的车辆将在2020年底前完成气囊更换。
高田安全气囊的全球召回影响到约1亿辆汽车，是史上最大规模的汽车召回。
据报道，存在缺陷的安全气囊已经在全球范围内造成至少23人死亡和230人严重受伤。在澳大利亚，问题安全气囊已造成至少一人死亡，另有一人受重伤。
澳大利亚竞争和消费者委员会表示，去年的自愿召回适用于270万辆汽车，但只有170万辆汽车的安全气囊被更换。
报道称，此次强制召回将涵盖那些此前未得到处理的车辆，同时还包括另外130万辆新召回的汽车。
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