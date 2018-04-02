特朗普对华打贸易和台湾牌 或将造新麻烦

近期，美国特朗普政府在经贸、台湾问题等方面接连采取消极举措，中美关系将不可避免地经历新的难题和冲击。
虽然特朗普执政一年多来，两国关系总体保持稳定，但未来一个时期出现“颠簸”的可能性仍然不容低估。此外，美国对华战略正在出现的深刻转型，也值得深入思考。
“贸易战”、打“台湾牌”——美国对华政策出现消极变化
过去几十年，经贸合作一直是中美关系的“压舱石”和“推进器”，美国贸易和商业团体总体上也是两国关系的大力推动者。
然而，特朗普政府在经贸方面对中国展开的“打压”态势表明，双方需要面对经贸摩擦和竞争常态化、政治化的严峻挑战。特朗普政府担心的不仅仅是对华贸易赤字，更担心美国经济正失去相较于中国的技术优势。
美国方面一直在指责中国对知识产权保护不力、强制美国在华企业转让技术、通过并购美国企业获取先进技术等，近期特朗普政府针对中国采取的特别关税举措主要针对电子、信息等行业产品，而且其还将对中国企业在美投资和并购进行更多限制，甚至考虑收紧对中国留学生的签证，以防范所谓技术优势的流失。
特朗普政府的“贸易战”对象并不仅仅是中国，此前还宣布要针对进口钢材和铝材加征关税，欧盟、日本、韩国等国都将受到影响。但是，“贸易战”的主要推手美国贸易代表莱特希泽表示，如果欧洲国家等希望得到“豁免”，就必须与美国一道在经贸政策上“对付”中国。显然，其如意算盘是“一石多鸟”，既在贸易上迫使相关国家让步，又能打造联手压制中国的“国际阵营”。
在中美经贸摩擦日趋激烈的情况下，双方围绕台湾问题的博弈似乎也在进入新的阶段。
台湾问题是中美间的高度敏感问题，特朗普此前与蔡英文直接通话以及近期签署《与台湾交往法》等做法表明，美方在对华政策上打“台湾牌”的动机很强，台湾问题对两国关系的消极影响可能会进一步上升。
处理“竞争性共存”成中美核心难题
由此不难看出，在特朗普政府明确将中国视为“战略竞争对手”的情况下，美国对华政策开始展现出值得警惕的消极变化，包括在经贸领域进行“极限施压”、加紧构筑联手制华阵营、大打“台湾牌”等。
今年年底美国将迎来国会中期选举，考虑到近期共和党在相关州的选举中表现不佳，不排除特朗普政府通过不断操弄“中国议题”在国内赢取选票。
此外，近期美国决策高层团队的调整，或会进一步加剧特朗普政府对华政策日益强硬的趋势。比如，接任国家安全事务助理一职的博尔顿属于极端保守人物。美国舆论普遍对此任命感到悲观，《外交政策》杂志甚至刊文批评称，博尔顿本人恰恰是美国国家安全的威胁。
毫无疑问，从政治、政策、人事等不同层面看，未来一个时期特朗普政府很可能会在中美关系方面制造新的“麻烦”。
对此，我们既要心中有数，也应保持定力，要看到随着中国国家实力和国际影响力的不断上升，中美双方的战略博弈难免更趋复杂。如何清醒地认识和灵巧地管理两国之间的“竞争性共存”，也许是新时期中美关系需要破解的核心难题。（新京报）
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