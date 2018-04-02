缘份不浅 美国八旬夫妇离婚半世纪后再续前缘

美国肯塔基州83岁的哈罗德·霍兰德（左）与78岁的莉莲·巴恩斯（右）打算在2018年4月中旬结婚，这是距离他们离婚50年后的复婚。（资料图片）
中国日报网4月2日电 据美国福克斯新闻网4月1日报道，夫妻小别胜新婚，而对于美国肯塔基州一对离婚夫妇来说，再续前缘已是半世纪之后的事了。
美国《列克星敦先驱导报》报道称，现年83岁的哈罗德·霍兰德与78岁的莉莲·巴恩斯打算在今年4月中旬结婚，这是距离他们离婚50年后的复婚。
霍兰德向该报透露：“我们决定，一起走完人生的最后阶段。”
该报称，这对夫妇于1955年平安夜结婚，育有5个孩子，两人在1968年离婚。
霍兰德表示，在离婚前，工作使得他远离了家庭。谈及婚姻破裂，他说：“（离婚）100%是我的错。”
在离婚后，两人各自再婚，2015年他们的配偶相继去世。自那之后，霍兰德和巴恩斯重新聚在一起，并商讨在2017年12月前复婚。
霍兰德说：“我们会做任何我们想做的事，无论我们什么时候想做。我将带着她去她想去的地方。”
据报道，这对复婚夫妻的婚礼定于4月14日在马萨诸赛州列克星敦小镇的一家浸信会教堂举行。届时，他们的孙子会主持这场婚礼。
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