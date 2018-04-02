日军机将搭载协同作战系统 急于推进与美军一体化

日本《每日新闻》4月1日发表了题为《自卫队飞机将搭载“协同作战能力”系统》的报道。
日本防卫省开始探讨，在航空自卫队战机上搭载可探知敌方巡航导弹及战机位置并与盟友方共享信息的“协同作战能力”系统，并与率先使用这一系统的美军进行联合运用。防卫省的目标是，在E-2D预警机上搭载“协同作战能力”系统，加强在战时与美军的联合，提高自卫队防空能力。
念及应对美国遭遇武力攻击的问题，安全保障相关法允许有限定地行使集体自卫权，3月29日安保法迎来施行两周年。在运作方面，自卫队和美军的一体化取得进展。
防卫省计划在2019至2020年度完成的两艘海上自卫队新型“宙斯盾”舰上安装“协同作战能力”系统。航空自卫队也正探讨在自2019年度开始正式启用的4架E-2D预警机上追加搭载“协同作战能力”系统。
如果搭载“协同作战能力”系统，则身处远方的友方“宙斯盾”舰可以对E-2D预警机探测到的导弹等目标进行即时拦截。根据现有的数据共享系统，“宙斯盾”舰只能在自己的雷达探测到目标的情况下才能进行拦截。自卫队对搭载“协同作战能力”系统的飞机和舰船进行一体化运用，可以提高应对速度，扩大拦截范围。
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