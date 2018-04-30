事关总理宝座 莫迪紧急突访中国背后的原因

北京时间4月27日至28日，中国国家主席习近平与印度总理莫迪在武汉举行了非正式会晤。中国外交部称，这是中印关系中一次里程碑式的会晤。





综合媒体2018年4月29日报道，中国国家主席习近平与印度总理莫迪（Narendra Modi）于北京时间4月27日至28日在武汉举行了非正式会晤，中国外交部副部长孔铉佑在4月28日的吹风会上称，这是中印关系中一次里程碑式的会晤。





印度外交部也表示，印度与中国同意改善两国军方的沟通，以此在高海拔的喜马拉雅边界地区维持和平。印度外交秘书顾凯杰（Vijay Gokhale）说，莫迪和习近平同意，两国都有通过对话和平处理分歧的成熟度和智慧。





由于中国的“一带一路”倡议涉及印度和巴基斯坦有争议的克什米尔地区，印度对该倡议深感不安。孔铉佑表示，中国不会强迫印度接受“一带一路”。





据俄罗斯卫星通讯社报道，印度对话与和解中心研究员巴哈杜瑞（Dr. Aditi Bhaduri）表示，“印度必须建立生产基地，而中国经济增长速度正在放缓。两国在东方的合作，包括加尔各答—昆明经济走廊，将有助于两国解决所面临的任务。印度东部省份需要经济发展，而中国需要发展相对落后的西部地区。双方的合作将给两国带来巨大利益。”





巴哈杜瑞还说，“印度和中国都是全球重要的经济体，两国拥有全球最多的人口和土地面积。印度加入金砖国家，因为力争建立更公正的世界秩序。这方面两国的观点具有互补性。”





此前，《金融时报》援引分析人士的话称，莫迪渴望“重新调整”与中国的关系，以避免任何重大战略对抗，尤其是在印度2019年将举行印度全国选举之际。





文章援引上海国际问题研究院（Shanghai centre for International Studies）中印关系专家王德华的观点称，“这次会议的主要目的是使中印关系摆脱去年的阴霾。





” 新德里观察家研究基金会（Observer Research Foundation）海事政策专家阿布希吉特•辛格（Abhijit Singh）表示，“印度意识到，其无法承受与中国存在如此多的分歧，它需要找到一个权宜之计。”





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