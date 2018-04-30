刘鹤离奇缺席国务院会议 港媒：未来角色起疑

在中国国务院近日举行的廉政会议上，绝大多数副总理和国务委员都有出席，但被视为重要经济智囊的副总理刘鹤罕见缺席。 此外，最新的国务院副总理分工显示，负责对外经贸的商务部未如预期一样由刘鹤主管，而是由另一副总理胡春华分管。对这些迹象，有港媒分析称这令人对刘鹤未来角色“再起疑窦”。





早在中共十九大之前，习近平曾向外国访客介绍说“他（刘鹤）对我很重要”，随后刘鹤在十九大以65岁的高龄进入中央政治局。 在中国2018“两会”前，刘鹤就被看好是未来中国经济“掌门人”及对美经济谈判首席代表。 当时刘鹤还启动了备受期待的访美行程，当时以中方全权代表身份与美方交涉贸易战事宜。虽然被指无功而返，但刘鹤仍然在“两会”当选新一届国务院的副总理。 虽然刘鹤仍经常陪同身兼中共总书记赴各地视察和出席各种会议，但香港《明报》4月30日报道称，刘鹤现在的行动更多地是以其原来的中共中财办主任“智囊身份”参加。 报道称他已被发现失去了对外经贸的主管权然，例如而在最新的国务院副总理分工中，胡春华分管商务部，刘鹤“出人意料地”未如预期般主管这个部门。 在具体分工中，刘鹤分管科技部、工信部、交通部、人民银行、银保监会、证监会等，负责联系中科院、社科院、中国工程院、中国科协。





刘鹤主要是接手前任副总理马凯分管的领域，但将人力资源社保部交给胡春华，又从原属前任女副总理刘延东分管的领域中接管了科技部门。 在中国国务院现任4位副总理韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤之中，负责中美贸易谈判按惯例应是胡春华，其基本继承了上届副总理中汪洋的分管领域，但却没有对美谈判的经验。 香港《明报》认为，在目前形势下，中国对美谈判的掌门人究竟谁属，恐怕要待美国财长和贸易代表来访时才能最后揭晓。 除了分管上述工作问题，刘鹤近日的动向也有异常，引起关注。本届国务院4月27日召开首次廉政会议，所有副总理和国务委员都有出席，只有刘鹤和国务委员兼外交部长王毅缺席。 王毅当天身在武汉，陪同国家主席习近平会见印度总理莫迪（Narandra Modi），但刘鹤当天却未有公开活动。 （多维新闻）

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