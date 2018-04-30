跟进美国 台湾将中兴通讯列出口管制对象

美国商务部日前下达禁令，封杀中国大陆中兴通讯对美采购软硬体，引发市场震撼。台湾经济部表示，已将中兴通讯及中兴康讯等2家公司列入战略性高科技货品出口管制对象。

台经济部指出，美国于今年4月15日发布，中兴等2家公司并没有遵守先前与美国政府认罪协商，妥适处分先前违反输出美国货品至伊朗及朝鲜的作为，所以从4月15日起至2025年3月13日止，该2公司不得自美国出口任何商品、软体或科技，任何其他个人或组织亦不得为该公司进行出口；美国国内及海外的企业亦不得与中兴公司有任何交易。

为确保高科技业者出口权益，因此经济部贸易局于4月23日函请相关公会转知会员注意，本部已将该2公司列入台湾战略性高科技货品出口管制对象。凡台商出口货品至该2公司，均须事先取得战略性高科技货品输出许可证后，再向海关报运出口。

相关申请案件审核，如未涉及核子、生物、化学等军事武器发展用途，贸易局等发证单位于3－5工作日内发证，倘有疑虑则将协请相关单位审查，于10~15工作日内发证。

台湾为配合国际合作及协定，及引进高科技产品之需要，自1995年起实施战略性高科技货品出口管制制度，每年对国内高科技货品业者举办4－6场宣导会，协助厂商建立企业内部出口管控制度，让业者充分了解高科技货品出口管制规定，避免厂商违反台湾及国际规定。

此外，彭博报导指出，联发科执行长蔡力行证实，政府要求联发科停止向中兴通讯出售晶片。不过，联发科说明，并非直接参与制裁，其官方微博在27日深夜发布讯息指出，“有关4月27日媒体报导联发科技出货中兴通讯一事，本公司依台湾经济部国贸局的要求，目前正积极准备相关文件，申请中兴通讯的货品出口许可证。以期尽快获得货品出口许可证后，依法继续顺利出货。”





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