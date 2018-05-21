刘鹤接受凤凰卫视等媒体采访

中国国家主席习近平特使，国务院副总理刘鹤19号结束访美行程。刘鹤接受凤凰卫视记者采访时表示，预计中美间的互访频率会不断上升，交流也会越来越具体。他此访感受到特朗普希望发展中美关系，解决经贸问题的意愿。中方愿与美方相向而行，双方的合作潜力巨大。
刘鹤：与特朗普会面友好坦诚富有成效
凤凰记者：刘副总理，谢谢您接受我们的采访，我的问题是您在中美贸易谈判第一天就和特朗普总统见了面，您二位的见面情况如？和我们介绍一下。
刘鹤：第一天来，上午的时候是和姆努钦财长磋商，下午四点钟和特朗普总统见的面。我感觉这次见面是一次友好的、坦诚的、非常富有成效的会见。我也感谢特朗普总统在百忙之中会见了中国国家元首的特使。
这次见面有两个细节很有意思：首先，原来通知我的时间是15分钟，礼节性的见面。后来拓展到45分钟，双方进行了实质性的会谈，这个是第一个细节。第二个细节，原来说的是让我本人、特朗普总统、以及财长见面，结果到白宫椭圆形办公室以后，发现副总统以及很多内阁的成员都在场，白宫的要员也都在场，我感到有点吃惊。
后来仔细一想，这说明了几件事，第一，表明对中国的尊重，对中国国家主席的尊重，因为我本人是国家主席的特使；第二，也说明美方对发展健康的中美双边关系，中美经贸关系高度重视。整个会见的过程是非常友好的，我认为谈得很好，为我们下一步改进中美双边经贸关系、进一步发展良好的双边关系，起到了非常重要的指导作用。
我认为能够获得成功，是基于非常理性的分析，基于非常现实的利益。如果说成功的因素，则是双方都做出了贡献，最主要的原因是两国元首有非常明确的指导，双方在解决这个问题是有强烈的共识，所以我们的工作在两国元首指导下不断追进；第二就是两国人民强烈的要求，而且也是世界强烈的要求。
刘鹤表示，中美合作潜力巨大，双方将在能源、农产品、医疗、高科技产品领域加强合作，同时，双方还将继续加强互相投资和深化知识产权保护领域的合作。
刘鹤：中美经贸关系或将更具体化
凤凰记者：那您觉得，您和特朗普总统这次见面，不仅是对这次第二轮中美经贸磋商，对未来中美经贸关系会有一个怎样的指向性作用呢？
刘鹤：现在我可以这么说，就是当双边经贸关系，从某种问题状态，走向正常状态。以后一个最突出的特点就是，进一步加强，有来有往，可能相互互访的频率会不断地上升、不断地增加。而且，我们相互的交流、相互的经贸关系可能会越来越进一步的具体化，给两国人民带来实实在在的利益。
刘鹤：中美合作潜力巨大 愿相向而行
凤凰记者：那您这次和特朗普总统会面，您跟他本人交谈的时候，对中美关系的预估有一个怎样的调整呢？
刘鹤：我强烈地感觉到，特朗普总统希望发展良好的中美关系，我也强烈的感觉到，特朗普总统希望解决双边经贸问题，使经贸关系成为两国关系的压舱石和助推器。而且我们愿意相向而行，我们认为合作的潜力巨大。
凤凰记者：谢谢刘副总理。
另外，刘鹤还表示，此次中美经贸磋商的最大成果是，双方达成共识，不打贸易战，并停止互相加征关税。
刘鹤表示，这是一次积极、务实、富有建设性和成果的访问，双方就发展积极健康的中美经贸关系达成许多共识。
刘鹤：我认为双方最大的成果就是，都不愿意打贸易战。都要停止对双方的产品进行征税，所以这样两个国家感到很满意。两国人民感到很满意。外部的市场感觉很满意，全世界可能也会为之感到很满意。
刘鹤指出，这次磋商取得积极成果的最重要原因是，两国元首此前达成的重要共识，根本原因是，两国人民和全世界的需求。
刘鹤：我认为能够获得成功，是基于非常理性的分析，基于非常现实的利益，如果说成功的因素，在我想起来，这是双方都作出的贡献。最主要的原因，是两国元首有非常明确的指导，双方在解决这个问题上，有强烈的共识，所以我们工作在两国元首的指导下不断地推进。第二就是两国人民强烈的要求，而且世界强烈的要求。
刘鹤表示，中美合作潜力巨大，双方将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作。同时，双方还将继续加强相互投资和深化知识产权保护领域的合作。
刘鹤：最大的潜力是，可以这么说，就是扩大贸易额，实现贸易的平衡发展，这个是双方的共同利益。
刘鹤：中国将继续加快开放步伐
刘鹤也指出，中国不仅将从美国进口，还要从全球扩大进口。刘鹤强调，中国将通过扩大市场，扩大开放，促进国内改革和经济发展，“以开放，促改革，促发展”。
刘鹤:习主席在博鳌论坛发表了非常重要的讲话，对外发出了我们进一步开放的强烈信号，而且指明了四个领域的明确方向，一定下一步会抓紧落实，而且习主席明确的说，能快一点儿就快一点儿，我们现在就是抓紧落实习主席的指示，我们认为中国整个经济改革开放的速度在全面的加快，整个世界会感到中国发生的变化。
刘鹤：中美阶段性共识有必然性
刘鹤表示，此次双方取得共识有其必然性，但同时也要认识到，冰冻三尺非一日之寒，解决两国经贸关系多年来的结构性问题需要时间。但他对中美经贸关系健康发展，保持乐观。
刘鹤：我认为(中美)已经过了相互指责的阶段，具有必然性，所以目前取得的阶段性成果应该不太意外。但同时我们也应该看到，两个国家在发展的过程中必然会产生一些新的不同的认识，甚至出现新的曲折，所以大家对这种事也不要感到意外，我们认为都在意料之中，两国合作发展的大方向是必然的，但两国在发展的过程中产生一些矛盾，甚至一些不必要的误解，也是必然的，所以我们的内心感觉非常的冷静。
习近平主席特使、国务院副总理刘鹤接受媒体采访表示 中美达成共识，不打贸易战
新华社华盛顿5月19日电，正在对美国进行访问的习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤于当地时间19日上午接受了媒体采访。他表示，此次中美经贸磋商的最大成果是双方达成共识，不打贸易战，并停止互相加征关税。
刘鹤说，这是一次积极、务实、富有建设性和成果的访问，双方就发展积极健康的中美经贸关系达成许多共识。这次磋商取得积极成果的最重要原因是两国元首此前达成的重要共识，根本原因是两国人民和全世界的需求。
刘鹤说，中美双方将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作。这既可以推动我国经济转向高质量发展，满足人民的需要，也有利于美方削减贸易赤字，是双赢的选择。同时，双方还将继续加强相互投资和深化知识产权保护领域的合作。这不仅有利于中美两国，也有利于全球经济贸易的稳定繁荣。
他强调，中国有庞大的中等收入群体，将成为世界最大的市场。这个市场具有高度竞争性，如果想在中国市场获得份额，出口国必须要提高自己产品和服务的竞争力，让中国人民愿意买。中国不仅愿意从美国买，也将从全世界买。中国将举办首届国际进口博览会，欢迎世界各国参加。
刘鹤表示，习近平主席在2018年博鳌亚洲论坛上提出了扩大开放的四个领域，我们将按照习主席的要求加快落实。以开放促改革、促发展是中国改革开放40年来的经验和启示，未来也会继续坚持下去。
刘鹤说，此次双方取得共识有其必然性，但同时也要认识到，冰冻三尺非一日之寒，解决两国经贸关系多年来的结构性问题需要时间。中美经贸关系健康发展是符合历史潮流的，无人能挡，面对未来两国关系发展中可能遇到的新曲折新矛盾，我们要冷静看待，坚持对话，妥善处理。
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