日拟在美朝会谈时派人赴新加坡 摸索日朝接触可能

日本共同社20日报道称，19日据多名日本政府相关人士透露，为配合预计下月12日在新加坡举行的美朝首脑会谈，日本政府基本决定派外务省亚洲大洋洲局长、日朝谈判实际负责人金杉宪治前往当地。此举目的在于从侧面为美国提供帮助并收集信息，也意在为推动朝鲜绑架日本人问题取得进展而迅速应对，并摸索日朝接触的可能性。
报道称，美朝围绕首脑会晤正在展开博弈，但日本政府分析最终很可能举行会谈。日方认为随着局势的发展或可找到解决绑架问题的线索，因此判断派遣作为日朝谈判实际负责人的金杉最合适。
也有人预测称，在美朝会谈之际，为从美国总统特朗普等人处听取会谈内容，日本首相安倍晋三或外相河野太郎将前往当地。日本政府似乎也将谨慎关注会谈时的朝方动向，研究安倍等高层是否应前往当地。
据相关人士透露，金杉将在11至13日造访新加坡，外务省东北亚课长金井正彰也拟同行。美朝会谈前，日方将与特朗普政府相关人士密切沟通、与美方进行最终协调。会谈后预计将听取美方介绍关于包括绑架问题在内的会谈内容。日方实际负责人除了在当地展现希望解决绑架问题的日本的姿态外，还将寻求日朝接触的机会。
围绕在新加坡举行的美朝会谈，安倍表示：“当地有日本大使馆，我们也可派联络人员。将与美国紧密合作进行应对。”日本政府消息人士表示：“这是历史上首次朝鲜领导人和美国总统会谈的机会。金正恩应该不会轻易错过。”
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