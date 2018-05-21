美财长和白宫顾问解释搁置美中贸易战

华盛顿讯，财政部长姆努钦星期天说，美国搁置与中国打贸易战，美中同意不进行加税威胁，并合作达成一项广泛的贸易协定。
姆努钦和美国总统特朗普的最高经济顾问库德洛说，星期六，美方和中国的谈判代表达成了协议，建立一个框架来处理未来的贸易不平衡问题。
姆努钦在电视台福克斯新闻的一个节目中说："我们正搁置贸易战，现在，我们同意搁置加税，我们试图执行这个框架。"
星期六，北京和华盛顿说，美国将增加其农业和能源对华出口，并将派出一个谈判队伍去北京制定措施。
在本月早些时候在北京的第一轮谈判中，华盛顿要求中国减少贸易逆差2000亿美元。但星期六两国的联合声明中没有提及具体数字。
姆努钦和库德洛说，美商务部长罗斯打算前往中国。
库德洛在美国广播公司的《本周》节目中说：“他将研究一系列我们将有很大增长的领域，”包括能源、液化天然气、农业和制造业。
姆努钦说，美国预期看到，在未来3-5年内，对中国农业出口大幅增长35%到40%，能源出口翻番。
姆努钦说：“我们有特别目标，我们将不会披露这些目标是什么。这是看各行业的。”
路透社说，中国驻美国大使馆尚未回复路透社关于置评姆努钦言论的要求。
库德洛在哥伦比亚广播公司的节目中说，现在要锁定2000亿美元的数字还太早。“细节还有待确定，这些事还不是那么确切。”
北京同意采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差，并愿意进行结构改革，如降低关税和非关税壁垒，这将让美国出口价值数十亿美元的货物，库德洛在美国广播公司的节目中说。
库德洛指出，特朗普对此感觉非常正面。
但是，他说，两国并没有达成贸易协定。
“没有协定，”库德洛说：“我们没有预计这一点，两个大国有个公报，就是这样，公报中，你能够看到我们下一步要走向哪。”
星期六中美联合声明没有提及是否会给中兴公司一条生路的问题。
上个星期，特朗普说已经指示罗斯给中兴公司做生意，但库德洛说，即使有变化也是很小的。别指望中兴公司能够脱身。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost