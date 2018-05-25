中国“左派”网红染香被曝移民美国 称“对诸多事物的观点发生改变”

北京时间5月24日凌晨，有自媒体在新浪微博以长文形式揭露中国网络名人“染香”已移民美国，引起中国互联网众多网民关注。次日中午，“染香”回应该传闻，称自己“对诸多事物的观点发生改变”，但对移民一事并没有给予正面回答。
据百度百科，“染香”成名于2011年，因在微博上抨击韩寒“江郎才尽”、认为“民主是一个伪概念”等激烈言论而迅速蹿红。在凤凰网评论频道的一个专题里，她自称“李敖第二染香第一，迷人的五毛党主席，最犀利的时事评论‘铁娘子’”。
不过，新浪微博账号名为“黄村地区以泪洗面第一人”的自媒体近日向公众爆料，“染香”已改名为“袁小靓”，近年依然活跃于网上。在文中，他列举“染香”改名后依然出席一些公开活动，包括“红色龙岩行”、“《环球时报》组织的新疆行”、“崇左名人行”等等……指其“在男人堆里活色生香”，但因为某些原因，“现在已经五转公”（五毛转公知）
被指认为“染香”的“袁小靓”在随后的回应里默认了自己的身份，但没有正面回答自己是否已移民美国。她就“五转公”的解释是：“那些说我左或右的朋友，我的世界没有左右，只有我眼中的真实和随心所说。”
然而，“袁小靓”的回应并没有平息质疑，有网民在其微博留言威胁称“海外华人已经联名向移民署举报了你在中国社交媒体的所作所为，放心啦，你马上要被遣返了”。但“袁小靓”本人并未回复该评论。如今，事件仍在发展中。
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