蔡英文：对北京“我们不会再忍让”

台北讯，蔡英文星期四（5月24日）晚在总统府举行紧急记者会，就非洲邦交国布基纳法索同台湾断交发表声明。
蔡英文说，布基纳法索，以及此前多米尼加同台湾断交，是中国这一连串对台湾的外交打压，充分显露出中国的不安与缺乏自信。她说，这样的不安与缺乏自信是来自于这段时间以来，台湾与美国等理念相近的国家，在经济与安全层面上有更多地实质关系的进展。
蔡英文指出，中国的打压，无论是军机绕台，断台湾的邦交国，强迫国际企业更改台湾的名称，杯葛台湾参加世界卫生组织等国际组织，甚至连其他国家民间的儿童绘画活动，都遭受到粗暴的政治干扰。她说，越是蛮横的行为，越激发国际的反感，也更强化他们对台湾的支持。
蔡英文对台湾人民说，中国的这些去台湾主权化的蛮横作为，已经挑战台湾社会的底线。她说，“我们不会再忍让，只会更坚定决心，继续走向世界，争取国际社会的认同和支持”。
蔡英文还正告北京 “这些作为无助于两岸关系，无助于中国的国际形象，更无助于化解国际社会对中国的疑虑。”
蔡英文还表示，台湾不会与中国进行金钱外交的竞逐。中国玩弄金钱外交，承诺巨额的金钱，向许多国家拉拢关系，这种手法，已经让国际社会对中国的不当干预和缺乏诚信，有更深的不满和疑虑。
蔡英文重申，“中国的打压只会让台湾与国际社会的伙伴关系更加紧密”，台湾决不退缩。
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