特朗普“狮子开口”汽车关税涨10倍 全球盟友翻脸

几个月前，特朗普宣布提高钢铝产品关税，韩国、日本、欧盟、加拿大等盟友经历了一番艰苦卓绝的讨价还价，终于拿到了有条件的关税豁免（日本例外）。
然而一波未平，一波又起。
美国当地时间5月23日，美国总统特朗普指示美国商务部，打算将汽车关税税率从WTO协定规定的2.5%直接提升到25%，足足上涨十倍之多！
据华尔街日报、华盛顿邮报等分析，特朗普这个突如其来的“大招”，主要是为了逼迫加拿大和墨西哥在北美自贸协定（NAFTA）谈判中让步。
美国汽车市场这块“蛋糕”实在诱人，特朗普的决定一时间掀起轩然大波：美国“后院起火”，美洲、欧洲、亚洲的邻居和盟友们纷纷抗议；美国以外的知名车企股价暴跌；日元、黄金等避险资产走强。。。
特朗普要涨汽车关税
美国时间本周三（23日），特朗普向美国商务部发出指示，命令其按照1962贸易扩张法第223条款（即“国家安全条款”）启动调查，研究将汽车进口关税提升至25%的可行性。
特朗普在声明中指出，
“钢铁和汽车这样的核心产业，是决定我们国家实力的基石。”
23日特朗普还发推表示，“我们伟大的美国汽车工人将迎来重大的好消息。过去几十年来，你们的岗位不断流向别国，你们等得实在太久了。”
美国商务部长罗斯很快表示，将贯彻特朗普的指示，对进口汽车对美国本土的产业冲击展开“彻底、公正、透明”的调查，以保护美国国家安全。调查范围涵盖进口整车（包括重型卡车、SUV）和汽车零部件。
罗斯表示，
“有证据显示，进口汽车正日积月累地腐蚀着我们美国本土工业的基石。”
根据美国商务部统计，2017年美国从国外进口整车约830万辆，总价值高达1920亿美元。这还没有计算福特等美国本土公司从德国、日本、韩国等进口的大量汽车零部件。相比之下，美国之前提高关税的铝钢产品，涉及的商品价值仅有300亿美元。
特朗普这一招“打击面”十分宽广。墨西哥、加拿大、日本、韩国、德国是美国前五大汽车进口国，可以说美国在亚美欧三个大洲的盟友都会受到这个关税决定的冲击。
欧亚车企股价跳水
根据美国《汽车杂志》的2017销量排行榜，在美国市场销量前15的公司中只有通用和福特两家美国本土公司，日系、韩系和德系车企在美国汽车市场份额占比很高。
受到特朗普决定的影响，24日这些知名车企的股价纷纷暴跌。
欧股一开盘，前两天普涨的汽车板块集体下跌：德国宝马汽车集团股价下跌2.7%，戴姆勒下跌2.68%，大众汽车下跌2.15%，保时捷的股价也大跌2.23%。法系车企在美国市场份额相对较小，但雷诺依然下跌1.02%，标致雪铁龙下跌1.25%。
而在亚洲股市，“受伤”最重的当属日本车企，美国市场在几家日系车企的营收占比高达三分之一以上。
2017年，丰田在美国销售出243.4万辆汽车，市场份额排名第三。受利空消息刺激，丰田股价昨日大跌3.05%；本田集团虽然在美国设立分公司和厂区，进行本地化生产，但其股价依然重挫2.39%；日产、现代股价也下跌3%左右，马自达集团更是暴跌5.22%。
据路透社报道，日本车企虽然没有单独对此事发表评论，但他们向总部位于美国的“环球汽车协会”集体表达了意见。
环球汽车协会主席博日拉强烈批评了特朗普的决议：
“这个决定只能给美国消费者带来痛苦，意味着今后他们的选择更少，价格更高。
美国汽车市场非常巨大，不存在容量问题，美国本土14家车企的生产也在不断扩大。据我所知，没有哪家美国车企主动向特朗普提出过申请贸易保护。”
宝马和戴姆勒也表达对美国关税决定的强烈关注。
全球盟友抗议美国
特朗普的这一举动引起了美国在全球的盟友们的强烈抗议。
据美国媒体分析，特朗普的政策首当其冲指向墨西哥和加拿大，希望在北美自贸协定的谈判中换取更优惠的条件。
据美国商务部统计，2017年墨西哥向美国出口的轻型皮卡和客运车辆总共240万辆，加拿大向美国出口180万辆，分别是美国第一和第二大整车进口国（按数量计算）。
据墨西哥参与谈判的官员明确表示，墨西哥不会轻易就范，“在下一轮谈判中我们会对汽车关税据理力争的。”
欧盟和美国的贸易关系最近本就紧张，美国对欧盟钢铝产品进行关税豁免的谈判截止日期日益临近。如果双方继续僵持，从6月1日起，欧盟的钢铁和铝制品出口美国将被征收25%的惩罚性关税。
对此，德国汽车工业协会表示，特朗普的动作可能被视为“挑衅”，希望美国不要加剧双边经贸关系的紧张程度。欧盟贸易委员会甚至表示，欧盟做好了“贸易战”准备，不希望接受美国对盟友的施压做法。
日本则是迄今为止美国所有盟友中唯一没有获得钢铝关税豁免的国家，为此日本上周才向WTO提交文件，敦促美国遵守自由贸易规则。
日本经贸工业部长世耕弘成表示，日本占美国进口汽车份额的40%，日本因此对美国的汽车关税调查“非常严肃地对待”。世耕弘成认为，一旦这样的关税调整真的实施，将会“以极端的手段给全球贸易带来动荡”。
今年3月，韩国刚与美国达成交换。为了获得美国对韩国钢铁制品的关税豁免，韩国将美国汽车进口配额提高了一倍：每一家美国车企每年可以向韩国出口5万辆汽车，并且只需符合美国本土的汽车标准（无需达到韩方标准）。
如今现代和起亚将遭遇美国汽车关税调整的冲击，曾经负责过美韩自贸协定谈判的高官金世红表示，
“这不是真正的自由贸易，这是有管制的贸易。
但是面对美国的压力，韩国企业一向都表现良好，这让我感到骄傲。”
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