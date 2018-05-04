韩国刚盼来美钢铁税豁免 转头就被征高额反倾销税

韩媒称，当地时间5月1日，美国政府最终确定对韩国钢铁线材商品征收41.1%的反倾销关税。这距离美国总统特朗普宣布免除对韩国钢铁商品征收25%的关税仅过去1天。
据韩国《亚洲经济》网站5月3日报道，美国国际贸易委员会（USITC）表示，韩国等5个国家对美出口的钢铁线材商品损害了美国钢铁企业的实际利益，决定未来5年对相关国家征收最高147.63%的反倾销关税。英国被征的关税税率最高，韩国排在第二。虽然韩国刚刚得到钢铁商品25%的关税豁免，但业界表示，这样一来两相抵消，没有什么实际利益。
对于美国连续两天的措施，韩国政府表示：“从当初开始就是两个不同的问题”。
报道称，韩国政府代表团4月份访美，与美国相关部门协商要求放松对韩国的贸易施压。政府一直对外表示协商结果令人满意，能得到美国方面的协助。业界批评称政府太过松懈，此次实际上是用“反倾销关税”换来“钢铁关税豁免”。
而就对韩国线材商品征收高额反倾销关税，美国方面也明确表示，“同盟和国家利益是两个不同的问题”。业界相关人士表示，今后韩美间的贸易摩擦可能会很多。
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