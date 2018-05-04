特朗普首次承认向艳星付封口费 称在富人中很普遍

当地时间3日早上，美国总统特朗普在社交媒体发文，首次承认了曾向艳星丹尼尔斯支付了130，000美元的款项，称这是为了阻止她提出虚假的和勒索性指控的一份“不对外披露”的协议。
与先前否认知道任何与“封口费”事情相矛盾的是，特朗普称，这样的协议“在名人和富有的人士中非常普遍”。他还强调，竞选资金“在这次交易中没有发挥任何作用”。
此前，特朗普的新律师，纽约市前市长朱利安尼周三（2日）透露，特朗普的私人律师科恩代他处理与艳星“暴风女丹尼尔斯”（Stormy Daniels）的事情时，曾向丹尼尔斯支付了一笔13万美元的封口费。不过，特朗普过后曾分几个月把这笔钱还给了科恩。
美国有线电视新闻网（CNN）3日报道称，刚刚加入特朗普律师团队的前纽约市长朱利安尼告诉福克斯新闻（FOX），“这笔钱是其律师（科恩）从律师行或什么基金支付的，是我的话我也会这么处理，这没关系。总统在几个月内还了这笔钱（给科恩）。”
朱利安尼还说，“这笔钱是非常合法的。这笔资金不出自特朗普的竞选团队，没有违反竞选融资条例。”
本名克利福德的丹尼尔斯宣称2006年曾与特朗普有染，并说科恩为此付给她13万美元封口费。此前，特朗普曾否认对科恩支付封口费一事知情。直到上周，他才承认科恩代他同丹尼尔斯达成了“交易”。而据朱利安尼此次的表述，特朗普其实知道这回事，还在科恩付给艳星封口费后给科恩“报销”。
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