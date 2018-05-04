美国黑人星巴克遭捕事件和解：费城政府赔偿1美元

美国星巴克公司2日宣布，已与先前在旗下一家咖啡连锁店无端遭警方逮捕的两名黑人达成和解，将资助两人上大学。
同一天，事发地宾夕法尼亚州费城的市政府与两人和解，向两人各支付1美元象征性赔偿，承诺拨款20万美元支持年轻人创业。
[支持创业]
市政府发言人迈克·邓恩2日说，政府与雷申·纳尔逊和唐特·鲁宾逊达成和解协议，象征性赔偿1美元。
邓恩说，同时，市政府编制20万美元预算，按照鲁宾逊和纳尔逊的设想，新设一个创业支持项目，“面向有志创业的公立中学学生”；两人不从拨款里拿一分钱。
纳尔逊和鲁宾逊是好朋友，现年同为23岁，4月12日在费城一家星巴克等人时遭警方逮捕，缘由是经理报警称两人拒绝消费或离开。遭拘留数小时后，两人无罪释放。他们说，事发时正在店里等商业伙伴谈房地产生意。
费城市长吉姆·肯尼说，乐见这一事件以“有效方式”化解。
“纳尔逊和鲁宾逊找到市政府，邀请我们一起做些正面的事情，而不是耗费时间、金钱和资源走对抗式司法程序，”肯尼在一份声明中说，“这件事给我们的城市带来许多痛苦，漫长的诉讼会让这种痛苦一次次重现。”
[资助求学]
同一天，星巴克公司与纳尔逊和鲁宾逊发表联合声明，宣布双方在本周早些时候达成和解协议。
按照协议，星巴克将向两人提供奖学金，资助他们免费在线攻读亚利桑那州立大学学士学位。亚利桑那州立大学是星巴克员工继续教育合作方，亚利桑那州立大学向星巴克在职员工提供在线教育课程，星巴克负担全部学费。
纳尔逊和鲁宾逊将会面美国前司法部长、现星巴克顾问埃里克·霍尔德，讲述这次经历。
星巴克首席执行官凯文·约翰逊2日“感谢纳尔逊和鲁宾逊愿意和解”，称将防止旗下任何一家连锁店今后发生类似事件。
和解金额等协议其他具体内容保密。
两名非洲裔年轻人在星巴克无故遭逮捕视频在美国社交媒体广泛传播，引发反种族歧视抗议，一些消费者呼吁抵制星巴克。
约翰逊16日向纳尔逊和鲁宾逊当面道歉。星巴克全美8000多家连锁店定于5月29日闭店半天，以防范种族歧视为内容作培训。（新华网）
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