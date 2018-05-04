华裔女孩2岁写中文12岁上大学：期待更多压力

据加拿大《星岛日报》报道，加拿大爱德华王子岛有一名现年13岁的华裔女孩，去年9月进入大学。年仅12岁就开始自己的大学生涯，而且在大学里她表现不错。
华裔女孩Vivian Xie从小就表现出超出常人的天赋，两岁时已经可以读写中文。7岁时已经学会如何计算负数和小数，而与她同龄的学生还在学习基本的图形。
由于现有的教育体系中对跳级有着一些要求和限制，所以Vivian经过了一些波折和困难最终才连跳几级。去年9月，年仅12岁的Vivian进入了爱德华王子岛大学，攻读生物学学位。到目前，她已经结束了第一个学期，成绩在91%以上。
尽管年龄小，但她的童年与其他孩子没有太大区别。Vivian说，她对学习的热爱来自祖母，她的祖母是一位高中生物教师，而她的父母也没有给她施加压力迫使她在学业上取得进展。
据加拿大广播公司报道，Vivian表示她非常享受大学生活，特别是和更成熟的学生在一起。她表示年龄不是限制因素，如果足够努力最终一定能够做到自己想要的。
Vivian的愿望是希望有一天能成为一名兽医，她也有想要写书的想法。
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