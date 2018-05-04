英媒称特朗普或已决定退出伊朗核协议 欧洲不想被美国拖累

英媒称，两名白宫官员以及一名了解美国政府内部讨论情况的消息人士5月2日称，美国总统特朗普已差不多决定在5月12日前撤出2015年签订的伊朗核协议，但具体做法仍不得而知。
据路透社5月2日报道，消息人士称，特朗普仍有可能选择留在伊核协议中，部分原因是维护与法国的盟友关系，并为法国总统马克龙保住面子；马克龙上周与特朗普会面时，曾呼吁他留在协议中。根据该协议，伊朗同意限制核计划，以换取放松制裁。
外交人士称，若特朗普恢复对伊朗的制裁，几乎肯定会导致核协议土崩瓦解，并可能招致伊朗的强烈反弹。伊朗可能会重启核武计划，也可能在叙利亚、伊拉克、也门和黎巴嫩“惩罚”美国的盟友。
报道称，从技术角度而言，特朗普必须在5月12日之前决定是否继续暂停对伊朗的部分制裁举措。一名要求匿名的白宫官员称，特朗普最终可能决定“不全面退出”，但未能描述这会是什么样的情况。
伊朗与六大国——英国、中国、法国、德国、俄罗斯及美国所达成的该项协议，是美国前总统奥巴马外交政策的标志性成果，但被特朗普称之为“我所见过最糟的协议之一”。
报道称，该名白宫官员表示，特朗普“差不多”要撤出该项协议，但他尚未做出决定，“他似乎准备这样做”，“但在总统做出决定前，即非最后的定案”。
另一名白宫官员指出，特朗普似乎去意已定，因此高层幕僚并未积极说服特朗普不要退出。
据报道，特朗普向英法德三国提出修补伊核协议缺陷的最后期限为5月12日，否则他就会重新实施美国的制裁方案；他认为该项协议的缺陷包括：未能应对伊朗的弹道导弹计划，检查员检查伊朗可疑地点的规定，以及部份协议内容到期后的“落日”条款。
报道称，尽管欧洲官员持续致力于对协议缺陷进行修补，但他们认为达成的可能性很低。
报道认为，主要症结之一与“落日”条款有关。美国实际上希望想办法在协议规定的期限到期之后，延长部分对伊朗核项目的限制。
了解谈判的人士称，美国谈判代表不知道特朗普的“红线”在哪儿，这让他们受到束缚，没法告诉欧洲代表什么才能让特朗普满意。
报道称，特朗普可能拒绝延长对伊朗制裁的豁免，但利用该协议的争端解决机制或最严厉制裁生效前的时间，给予新任国务卿蓬佩奥时间来与欧洲方面进行更多的磋商。
一些熟悉谈判的人士称，如果特朗普退出，对于欧洲方面而言，问题则是这是否代表美国将开始对伊朗采取更强硬的立场，包括军事对抗。
“欧洲方面不想被美国拖入地区冲突，”一位熟悉谈判的人士称。
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