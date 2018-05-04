中国正研发“可回收火箭” 预计2020年首飞

俄媒称，据中国官方媒体报道，北京打算重复使用它的新型中型运载火箭长征八号的第一级。目前，火箭尚处于研发当中，预计于2020年首飞。
据俄罗斯《劳动报》网站5月1日报道，这款运载火箭将采用两级构型，捆绑两个助推器。预计它的一级火箭和助推器都能垂直回收。新火箭一旦试验成功，将向全球用户提供商业卫星发射服务。
中国航天科技集团科技委主任、中科院院士包为民透露，中国研发的可重复使用火箭将采用跟美国太空探索技术公司不一样的技术。
报道认为，类似技术的研发非常重要，由于每次发射都需要对火箭残骸可能坠落区域的居民进行转移，若能对部件坠落进行精准控制，便可避免很多问题。北京今年的航天大戏连台，全年将执行36次发射任务。
报道指出，根据中国的航天路线图，它在2025年前后将研发出可重复使用的亚轨道运载器，令亚轨道太空旅游成为现实，2030年左右实现重型运载火箭首飞，2035年实现运载火箭完全重复使用，届时普通人进入太空的理想或将成为现实。
报道还指出，到2040年左右，中国的未来一代运载火箭将投入应用，组合动力两级重复使用运载器将研制成功。届时，航天飞船的外形将更为多样，且更加智能、可靠、便宜、高效和便捷。
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