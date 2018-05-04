朝韩峰会后刮起传统美食风 传统酒平壤冷面受热捧

韩媒称，业内消息人士说，上月朝韩举行历史性峰会，有两款著名的传统酒被呈现在晚宴上，而韩国零售商借峰会势头享受着传统酒的快速销量。
据韩联社5月3日报道，朝韩领导人在晚宴上享用了两种传统酒——“闻香梨酒”，一种起源于北方的蒸馏酒；“杜鹃酒”，一种由杜鹃花和糯米酿制而成的酒。
报道称，韩国新世界百货商场总店说，从4月27日朝韩首脑会谈当日到5月1日共售出了140瓶闻香梨酒，平均每天卖28瓶。这是3月份日均销量5.8瓶的4.8倍。
报道称，闻香梨酒的酒精含量约40%，由稷米和高粱等酿制而成，是根据树（野生梨树）的气味命名的。
报道指出，新世界百货商场在总店和江南店举行了朝韩首脑晚餐会另一种酒——杜鹃酒——的10瓶限量销售活动，全都卖光了。
一名新世界百货商场酒类负责人说，“每当总统府青瓦台举行宴会或首脑峰会晚宴后，消费者对传统酒的兴趣就会大增。”
此外，该百货公司表示，过去主要由中年人或老年人消费的传统酒，在韩国年轻人中越来越受欢迎。
报道称，韩国民众对传统酒兴趣大增的同时，对朝鲜平壤冷面的狂热也在持续。继朝鲜久负盛誉的冷面搬上晚宴餐桌后，周末，韩国首尔民众在以拥有平壤冷面风味的餐厅门前排起了长队。
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