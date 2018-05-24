绑架中国女游客案两泰国嫌犯被抓 曾每天领1000泰铢看管被绑者

据泰国《曼谷邮报》5月23日报道，泰国涉嫌绑架中国女游客案件中，两名涉案的泰国公民在23日被拘捕。这两人涉嫌收受佣金，在这名女游客被绑架期间负责看管任务。
泰国警方23日表示，被捕的两名泰国嫌犯当天在泰国北揽府落网，此前该府法院批准了对两人的逮捕令。
此次绑架案的主谋被认为名叫婉茜甘(Wansikan Termthanapat)。23日被逮捕的上述两名泰国人是被婉茜甘雇佣的，任务是在被绑架期间负责看管这名中国女游客。两人的佣金是每天1000泰铢(约合新币40元)。
这名中国女游客5月6日被绑架，当时她刚刚从香港抵达泰国曼谷国际机场。
北揽府法院23日还批准警察逮捕另外4名泰国公民。这些人被认为在此次绑架阴谋中承担不同角色。这次批准令也将有关此案总嫌疑人增加到11人，目前仅有两人处于警方关押之下。其中有四名嫌犯是中国人。他们的名字是Dongliang Sun、Wenqu Sun、Ming Song和Meiling Kai。香港媒体报道说，Ming Song是中国香港公民，其他三人都是中国内地人。
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